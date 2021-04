Borgo dei borghi 2021: vince Tropea, in Calabria. La classifica

Erano 20 i paesi arrivati nella fase finale e in lizza per il titolo “Borgo dei Borghi 2021”, l’avvincente contest lanciato da Rai Tre che ogni anno assegna il riconoscimento a veri e propri gioielli del nostro Paese.

I telespettatori hanno avuto la possibilità di votare il loro borgo preferito dal 7 fino al 21 marzo 2021.

Il testimone è poi passato in mano alla giuria di esperti, composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.

Il vincitore è stato proclamato il giorno di Pasqua, in prima serata, durante la trasmissione "Alle falde del Kilimangiaro", condotta da Camila Raznovich.

Tropea, "la perla del Tirreno", ha conquistato il primo posto di questa ottava edizione.

Borgo dei Borghi 2021, Tropea domina la classifica

Tropea, in provincia di Vibo Valentia, è quindi il “Borgo dei borghi 2021”.

Località turistica situata lungo la Costa degli Dei, è celebre per le sue suggestive spiagge, elette anche tra le più belle della Calabria nel 2020; il centro storico a picco sul mare; il santuario benedettino di Santa Maria dell’Isola, arroccata su un promontorio, che risulta anche uno dei luoghi più fotografati della cittadina; la cipolla rossa, eccellenza del territorio.



Un bel riconoscimento per Tropea, dopo la delusione per l’esclusione dalla fase finale del concorso per la prossima capitale della Cultura 2022: l'amministrazione comunale ha commentato la vittoria su Facebook con una sola parola: "Booooommmm."

La classifica completa Borgo dei Borghi 2021

Ecco la top 20 della sfida "Borgo dei Borghi 2021":

1) Tropea (Calabria)

2) Baunei (Sardegna)

3) Geraci Siculo (Sicilia)

4) Albori (Campania)

5) Grottammare (Marche)

6) Campli (Abruzzo)

7) Malcesine (Veneto)

8) Pietramontecorvino (Puglia)

9) Corciano (Umbria)

10) Cocconato (Piemonte)

11) Finalborgo (Liguria)

12) Valsinni (Basilicata)

13) Trivento (Molise)

14) Poffabro (Friuli-Venezia Giulia)

15) San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna)

16) Buonconvento (Toscana)

17) Borgo Valsugana (Trentino-Alto Adige)

18) Issime (Valle d’Aosta)

19) Pomponesco (Lombardia)

20) Pico (Lazio).