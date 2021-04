The Nevers, nuova serie tv fantasy Sky: trama, cast, curiosità, uscita

Arriva su Sky, il 12 aprile, l’attesa serie “The Nevers”, in contemporanea assoluta con la messa in onda americana.

Dal 19 aprile, partirà invece la messa in onda in italiano.

Genere: drammatico, fantascienza.

The Nevers, la trama

Londra, agosto 1896. Al termine di un temporale alcune persone, soprattutto donne, scoprono di avere dei superpoteri. La loro vita non sarà più la stessa. La diversità genera paura e il gruppetto viene soprannominato i “toccati”.

Le super-donne vivono in un istituto gestito da Amalia True (Laura Donnelly, Outlander) che ha la dote di vedere schegge di futuro imminente. Suo braccio destro è Penance Adair (Ann Skelly), capace di progettare macchine capaci di contrastare gli attacchi dei nemici dei “toccati”. Nella soffocante società vittoriana infatti, molti considerano i “toccati” come persone da emarginare, altri come mutanti che mettono a rischio l’umanità. Ma i metaumani combatteranno per la sopravvivenza e per salvare il mondo, anche contro i “toccati” che contrariamente ad Amalia e company, vogliono usare i poteri per distruggere il mondo, come Maladie (Amy Manson) una psicopatica evasa da un manicomio che seminerà il terrore in città.

La serie non ha come tema solo la condizione femminile, ma racconta anche il fervore dell’epoca per le scoperte della scienza.

The Nevers, curiosità

Le super eroine di “The Nevers” sono donne forti e indipendenti, ma il creatore e produttore della serie Joss Whedon (The Avengers e Buffy, l’ammazzavampiri) è stato accusato di misoginia e sessismo: alcune attrici e collaboratrici lo hanno denunciato per abusi sul set. Whedon ha dovuto lasciare la produzione.

Il cast

Nel cast oltre a Laura Donnelly e Ann Skelly, troviamo Olivia Williams (Vittoria e Abdul) che dà il volto a Lavinia Bidlow, leader delle Toccate. Altri due nomi interessanti: James Norton e Tom Riley rispettivamente nei ruoli di Hugo Swann, raffinato pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e di Augie Bidlow, nerd appassionato di ornitologia.