Bonus collaboratori sportivi 2021, pagamenti in ritardo? Colpa del Mef

I primi contributi a fondo perduto per le Partite Iva varati con il decreto Sostegni sono già arrivati, come promesso dal premier Draghi a partire dall’8 aprile 2021, mentre del bonus collaboratori sportivi approvato con lo stesso provvedimento non c’è ancora traccia.

L’ennesimo ritardo è inaccettabile visto che si tratta di lavoratori in stand-by da oltre un anno e con un futuro ancora incerto legato ai contagi e ai vaccini per le possibili riaperture.

Bonus collaboratori sportivi 2021: l’attesa infinita…

Dovevano arrivare a inizio anno le tre mensilità da 800 euro da versare in una soluzione unica ai collaboratori sportivi per le chiusure del 2021, ma poi la crisi di governo ha fatto saltare tutto lasciando a bocca asciutta una categoria ormai allo stremo, quella dei lavoratori del mondo dello sport.

La speranza si è riaccesa con il decreto Sostegni, che ha varato un bonus collaboratori sportivi che va da 1200 a 3600 euro, ma dei tanto attesi assegni non c’è ancora nessuna traccia, finora non è arrivato nemmeno un euro.

“Non appena verranno trasferite le relative risorse economiche, Sport e Salute procederà all'erogazione agli aventi diritto che sono entrati in piattaforma entro il termine previsto e hanno confermato la persistenza dei requisiti”. Questo il messaggio lanciato da Sport e Salute ai collaboratori sportivi in esterna attesa, mostrandosi pronta a trasferire immediatamente gli indennizzi non appena arriveranno i fondi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quanto dovranno aspettare ancora i collaboratori sportivi, categoria che non lavora ormai da oltre un anno e che non riesce a coprire con gli indennizzi ricevuti nel 2020 neanche i costi fissi (bollette, affitto, tasse, etc)?

Collaboratori sportivi, più che sul bonus sperano nelle riaperture

Come i ristoratori i collaboratori sportivi sperano nelle riaperture, nell’allentamento delle misure restrittive anti-Covid, visto che gli indennizzi non arrivano e che quando arrivano sono del tutto insufficienti.

Ogni giorno per i lavoratori del mondo dello sport è una lotta alla sopravvivenza, ormai da più di un anno, mentre il futuro appare ancora incerto a causa delle incertezze sulle riaperture, da calibrare in base ai contagi e alle vaccinazioni effettuate. Per il momento piscine e palestre restano chiuse fino al 30 aprile 2021, poi si vedrà, anzi chi sopravviverà vedrà!