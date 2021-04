Piano riaperture dal 20 aprile: allentamenti graduali in vista

Settimana decisa per l’Italia sulle riaperture, con i dati sui contagi e sulle vaccinazioni sotto stretta osservazione dell’Esecutivo per un possibile allentamento delle misure restrittive anti-Covid già a partire dal 19 o 20 aprile 2021 oppure dai primi di maggio.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato di gradualità nelle riaperture e di estrema cautela per evitare di vanificare il lavoro fatto sinora, citando l’esempio della Sardegna, passata in poche settimane da zona bianca a rossa.

Ministro Salute Speranza: riaperture graduali e con estrema cautela

Primi timidi segnali di allentamento della pressione sulle terapie intensive si osservano in quasi tutta Italia, diventata questa settimana quasi tutta zona arancione ad eccezione di Valle d’Aosta, Campania, Puglia e Sardegna.

Il colore giallo è stato bandito dall’esecutivo fino al 30 aprile 2021, ma all’orizzonte appaiono possibili riaperture, soprattutto per bar e ristoranti ma anche per cinema e teatri con adeguate misure di sicurezza.

Venerdì prossimo analizzando i dati dei contagi e della somministrazione dei vaccini e si valuterà se ci sono le condizioni per allentare le misure anti-Covid in qualche zona, magari permettendo ai ristoranti di riaprire anche a cena ma solo su prenotazione e all’aperto.

Per il momento non c’è una data precisa sulle riaperture: il leader della Lega Matteo Salvini ha indicato il 19 aprile ed altri il 20 aprile mentre altri ancora ipotizzano dai primi di maggio.

Sul tema il ministro della Salute Speranza ha specificato: “possiamo provare ora con molta accortezza e con molta cautela a capire come gestiamo una fase in cui le misure producono gli effetti e la vaccinazione sale. All'incrocio fra questi due elementi con grande attenzione e grande accortezza possiamo programmare settimane in cui mi auguro ci possano essere meno limitazioni ma dobbiamo farlo con grande cautela perché bruciare le tappe può produrre degli effetti. E la vicenda della Sardegna dimostra esattamente questo".

Data riaperture: potrebbe essere il 19 o 20 aprile oppure i primi di maggio

La data per le riaperture indicata dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è stata invece quella del 2 giugno: "Quando ho parlato del 2 giugno facevo riferimento alla più importante festa nazionale, ossia quella della Repubblica. In Francia, ad esempio, hanno indicato il 14 luglio. Mi riferivo a una data finale entro la quale mi auguro sia aperto tutto o quasi tutto. Ovviamente dipende dal piano vaccinale. Da tempo diciamo che dobbiamo programmare”.

Il premier Mario Draghi si è mostrato disposto a programmare ma con un occhio sempre ai contagi e alle vaccinazioni. Oltre ai ristoranti si ipotizzano possibili riaperture anche per cinema e teatri, solo ai vaccinati e a coloro che dimostrano di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti con esito negativo, con allentamenti in vista anche per gli stadi di calcio e tennis, ma con capienza ridotta al 30%.