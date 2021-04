Kahina, la prima imam donna di Parigi ne è certa: “L’Islam è libertà”

Si intitola Mon Islam, ma liberté il libro appena scritto da Kahina Bahloul, una delle sole tre imam donne di Francia e prima a ricoprire questo incarico a Parigi, nella moschea Fatina. Proprio alla libertà, ai valori di rispetto di uomini e donne, si ispira lei che guida la preghiera in una delle zone “calde” della capitale francese, il 12ème arrondissement, ex quartiere popolare cambiato negli anni Novanta e che è sort tra la Cinémathèque e l’Opéra Bastille.

Chi è Kahina

Nata nel 1979 a Parigi, Kahina Bahloul ha padre algerino e madre francese, mentre la nonna è un’ebrea polacca e suo nonno un cattolico francese. Ha vissuto a lungo proprio in Algeria, prima di trasferirsi a Parigi, ma tornando per completare gli studi di Giurisprudenza, proprio mentre il Paese magrebino viveva anni neri a causa del terrorismo. Ora che vive stabilmente in Francia, da quasi un anno guida anche la moschea di Fatima e spiega come l’islam sia anche libertà.

Una moschea riformista e liberale

Che creda in questo valore lo si capisce fin da titolo scelto per la sua autobiografia, Mon Islam, ma liberté. Bahloul crede nella parità di genere, nel rispetto tra uomo e donna, e in un islam riformista, come la moschea dove è imam. “Ho sentito la necessità di far conoscere il pensiero riformista dell’Islam. Non per ragioni politiche, ma perché la Francia si divide, il mondo si divide, l’uomo si divide” così spiega Kahina, parlando del progetto di una moschea “nuova”: “Nel 2019, quando abbiamo iniziato a parlare della fondazione di una moschea liberale a Parigi, sono stato minacciata. Sono stata oggetto di insulti, per lo più sessisti. Sì, devi essere una combattente donna per affrontare tutto questo e seguire la tua strada”.

Una imam donna e senza velo

Kahina Bahloul non porta il velo, ma pensa che il suo possa essere un esempio da seguire per altre ragazze e donne adulte, in Francia e non solo: “Oggi siamo tre imam in Francia, ma vedo sempre più donne che si interessano all’imamato e si rendono conto che le donne devono avere un posto nel discorso religioso” conclude Kahina.