Giovannini, nominati 29 commissari straordinari per 57 opere pubbliche

Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha firmato il decreto di nomina dei 29 commissari straordinari individuati dal precedente governo per la gestione di 57 opere pubbliche da velocizzare perché “da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative”.

Anche il Premier Draghi ha confermato le nomine ieri in conferenza stampa "Il ministro Giovannini e io abbiamo fatto la nomina di 57 commissari per 57 opere. Queste sono 14 infrastrutture stradali, 16 ferroviarie, trasporto rapido di massa, 11 infrastrutture idriche, 3 portuali e 12 per presidi di pubblica sicurezza. Queste erano opere già finanziate, deliberate prima e aspettavano di essere attuate. Mi ricordo altri elenchi di opere fantastiche, di cantieri, la domanda che uno si fa, come quando si parla di rimborsi da parte dello stato, è: quando le vedo queste cose?": così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ieri 16 aprile.

"Il ministro Giovannini - ha continuato Draghi - ha preparato e vi spiegherà un cronoprogramma dove si vede esattamente la data di apertura dei cantieri. Se non vedrete i cantieri aperti potrete dire il governo ha scherzato. Due opere sono già aperte da marzo, 5 apriranno a giugno, 8 a settembre, 5 in dicembre e così via si va avanti per altri anni. Ognuna con una data precisa. Questo è possibile perché i vari stadi sono stati precisamente concordati con le autorità", ha aggiunto.

Elenco 57 opere pubbliche e nomi dei 29 commissari:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

AV/AC Brescia-Verona-Padova (Vincenzo Macello)

2. Potenziamento Linea FortezzaVerona (Paola Firmi)

3. Potenziamento Linea Venezia-Trieste (Vincenzo Macello)

4. Completamento raddoppio Genova Ventimiglia (Vincenzo Macello)

5. Completamento raddoppio Pescara-Bari (Roberto Pagone)

6. Potenziamento e sviluppo direttrice Orte Falconara (Vincenzo Macello)

7. Linea Roma-Pescara (Vincenzo Macello)

8. Realizzazione nuova linea Ferrandina – Matera La Martella (Vera Fiorani).

9. Potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali Linea Salerno Reggio Calabria (Vera Fiorani).

10. Linea Palermo-Trapani via Milo (Filippo Palazzo).

11. Potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali Linea Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia (Vera Fiorani).

12. Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova (Chiara De Gregorio).

13. Chiusura Anello ferroviario di Roma (Vera Fiorani).

14. Completamento raddoppio Pontremolese (Mariano Cocchetti).

15. Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (Roberto Pagone).

16. Realizzazione asse AV/AC Palermo- Catania-Messina (Filippo Palazzo).

17. Metropolitana di Roma – Linea C.

INFRASTRUTTURE STRADALI

1. SS 106 Ionica. (Massimo Simonini).

2. Collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della SS 514 “di Chiaramonte” con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194 “Ragusana” (Raffaele Celia).

3. SS 675 Umbro-Laziale. Sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est – Civitavecchia. (Ilaria Coppa) ANAS.

4. Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse (Antonio Mallamo).

5. Strada Statale 4 Salaria. (Fulvio Soccodato) 6. E 78 Grosseto-Fano (Massimo Simonini).

7. SS 20 del Colle di Tenda (Nicola Prisco).

8. Ponte Lenzino sul fiume Trebbia, lungo la S.S. 45. Realizzazione del Ponte provvisorio e del Ponte definitivo. (Aldo Castellari)

9. S.S. 45 “della Val Trebbia” tra Rivergaro e la località Cernusca nel comune di Travo (Aldo Castellari)

10. SS 640 “strada degli scrittori” dal km 0.550 a km 74.50 (Raffaele Celia).

11. SS 647 Fondovalle del Biferno. Parte A: lavori di adeguamento messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2 sull’invaso del Liscione. Parte B : Variante dell’invaso del Liscione (Vincenzo Marzi).

12. SS 17 dell’appennino Abruzzese e Appulo Sannitico. Lotto 0 di collegamento tra bivio di pesche e il lotto 1 della SS V Isernia – Castel Di Sangro (Antonio Marasco).

13. SS16 Adriatica. Parte A: adeguamento tratto Foggia e San Severo. Parte B: Tangenziale Ovest di Foggia (Vincenzo Marzi).

14. SS 89 Garganica Parte A: razionalizzazione viabilita’ San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia. Parte B SSV del Gargano, da Vico del Gargano a Mattinata (Vincenzo Marzi).

15. SS 369 Appulo Fortorina SS 212 Della Val Fortore (Nicola Montesano).

INFRASTRUTTURE IDRICHE E PORTI

1. Messa in scurezza traversa del Lago d’Idro (BS). (Lucia Conti).

2. Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera. (Massimo Sessa).

3. Completamento ampliamento Diga di Maccheronis (NU). (Angelica Catalano).

4. Completamento realizzazione delle dighe di Monti Nieddu (CA), Medau Aingiu (CA) e Cumbidanovu (NU). (Angelica Catalano).

5. Messa in sicurezza delle dighe Cantoniera sul fiume Tirso (OR) sul Rio Olai (NU) sul Rio Govossai (NU) sul Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno (SS) di Monte Pranu sul rio Palmas (OR) . (Angelica Catalano).

6. Messa in sicurezza della diga di Pietrarossa (EN-CT). ( Ornella Segnalini) 1. Darsena Europa Livorno (Luciano Guerrieri) 2. Diga Foranea di Genova (Paolo Signorini).

7. 3. Palermo: Rilancio del polo della cantieristica navale nel Porto di Palermo e interfaccia porto-citta’ (Pasqualino Monti).

EDILIZIA STATALE

1. Palermo: Realizzazione uffici e alloggi collettivi di servizio e bretella con Via Leonardo da Vinci 2° Lotto. (Gianluca Ievolella).

2. Catania: realizzazione in un unico Centro polifunzionale degli Uffici della PS dislocati in Citta’: 1° e 2° Lotto. (Gianluca Ievolella).

3. Reggio Calabria: caserma “Manganelli”. Ristrutturazione di un edificio esistente e realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica per l’allocazione del Reparto Mobile e della DIA. (Gianluca Ievolella).

4. Crotone: realizzazione di nuovo corpo di fabbrica per ospitare gli uffici della questura, della polizia stradale e della polizia postale, attualmente disseminati nella città. (Gianluca Ievolella).

5. Napoli: Caserma “Boscariello”: realizzazione della cittadella della sicurezza destinata a concentrare gli uffici di polizia, i servizi comuni e gli alloggi di servizio e il Centro Elettronico Nazionale attualmente disseminati sul territorio. (Giuseppe D’Addato).

6. Reggio Calabria: Riorganizzazione dei presidi di PS: ricollocazione in edifici confiscati alla mafia del commissariato di Palmi, del commissariato di Siderno, del Reparto prevenzione crimine e del distaccamento Polizia stradale di Siderno; manutenzione straordinaria della questura di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro. (Gianluca Ievolella).

7. Bologna riorganizzazione dei presidi. Rifunzionalizzazione della caserma T agliamento; ristrutturazione della Caserma Marconi; ristrutturazione della caserma Bevilacqua a Imola per commissariato e distaccamento polizia stradale; ristrutturazione del complesso San Salvatore per la polizia scientifica; rifunzionalizzazione della Caserma Smiraglia (Fabio Riva).

8. Genova: riorganizzazione dei presidi. Ristrutturazione caserma Ilardi (Roberto Ferrazza).

9. Milano: riorganizzazione dei presidi. Rifunzionalizzazione del Commissariato Città Studi, dell’autocentro, del Commissariato Centro, del Commissariato Porta Ticinese, del Commissariato San Siro, nuova realizzazione del front office del Commissariato Comasina presso la Caserma Annarumma; nuova realizzazione della sede del Commissariato Monforte-Vittoria in bene demaniale; rifunzionalizzazione della Caserma Montello (Fabio Riva).

10. Torino: riorganizzazione dei presidi. Ristrutturazione del Commissariato Borgo Po; ristrutturazione della Caserma Podgora; ristrutturazione generale del centro polifunzionale della Caserma Cesale; ristrutturazione della caserma Porcu del Nunzio; ristrutturazione generale del Commissariato Bardonecchia; rifunzionalizzazione del complesso di viale Tirreno;; ristrutturazione dell’immobile in corso Verona (Roberto Ferrazza).

11. Roma: riorganizzazione dei presidi. Ristrutturazione di alcuni locali per la realizzazione di alloggi collettivi di servizio del personale di PS (San Basilio); ristrutturazione di un immobile demaniale per la ricollocazione del commissariato Appio-San Giovanni; manutenzione del Commissariato San Lorenzo; manutenzione della nuova sede del Commissariato Casilino Nuovo; ristrutturazione del Commissariato Prati; ristrutturazione dell’immobile (Vittorio Rapisarda).

12. Roma: immobile “Tommaso Campanella” per realizzazione Polo Cibernetico (Vittorio Rapisarda).