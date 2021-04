I 10 borghi più belli d’Italia perfetti da visitare primavera 2021

L’Italia può vantare splendide città d’arte celebri nel mondo, ma anche tante bellezze nascoste, racchiuse in luoghi particolarissimi e ricchi di storia da nord a sud.

Piccoli centri storici, dal grande valore storico-artistico e paesaggistico tutti da scoprire soprattutto con l’arrivo della bella stagione tra profumi, colori e un’irrefrenabile voglia di rinascita.



Ecco i 10 borghi più suggestivi da visitare in primavera 2021 da noi selezionati: fanno tutti parte dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia”.

I 10 borghi più suggestivi d’Italia da visitare in primavera

La nostra selezione di piccoli centri per una gita fuori porta o un weekend:

Borghetto sul Mincio , in provincia di Verona (Veneto);

Venzone , in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia);

Vernazza, provincia di La Spezia (Liguria);

Pitigliano , provincia di Grosseto (Toscana);

Corinaldo , in provincia di Ancona (Marche);

San Gemini , provincia di Terni (Umbria);

Sperlonga , provincia di Latina (Lazio);

Cisternino , in provincia di Brindisi (Puglia);

Tropea , in provincia di Vibo Valentia (Calabria);

Gangi, provincia di Palermo (Sicilia).

Borghi da scoprire in primavera: Borghetto sul Mincio

Borghetto è un luogo senza tempo, un villaggio di mulini poco distante dal Lago di Garda.

Frazione di Valeggio sul Mincio, ha case colorate che si affacciano sul fiume e un paesaggio fiabesco che racchiude un’atmosfera assolutamente unica. Da vedere il ponte Visconteo, una diga fortificata costruita nel 1393 e il castello Scaligero, che domina sulla collina la valle del Mincio.

Venzone, tra i borghi da vedere nel 2021

Venzone, in provincia di Udine, conserva ancora oggi le mura fortificate risalenti al XIII secolo ed è il borgo medievale fortificato meglio conservato del Friuli Venezia Giulia.

Ricostruito fedelmente dopo il terremoto del 1976, è immerso nel Parco naturale delle Prealpi Giulie. Il centro storico, chiamato anche il “salotto dentro le mura”, offre molto da vedere: ad esempio il Palazzo Comunale, il Duomo e Casa Marcurele, l’edificio più antico, risalente all’XI secolo.

I 10 borghi più belli d’Italia: Vernazza

Vernazza, in provincia di La Spezia, è compresa nel Parco naturale delle Cinque Terre. Arroccata su una scogliera, conserva le tipiche casette di un borgo marinaro, con la sua piazzetta di fronte al porticciolo da cui respirare tutta la bellezza di questo piccolo angolo di paradiso.

Da visitare, oltre al centro storico fatto di viuzze e vicoli, anche la chiesa di Santa Margherita d'Antiochia.

Da Vernazza partono dei magnifici percorsi a picco sul mare, da cui è possibile godere di panorami unici.

Pitigliano, destinazione Maremma

In provincia di Grosseto, nel cuore della Maremma toscana, il borgo di Pitigliano è soprannominato “la piccola Gerusalemme”: ha una storia antichissima e a partire dal XVI secolo ospitò infatti una grande comunità ebraica.

Distesa su una rupe di tufo, elegante e spettacolare, può vantare un centro storico fatto di piazzette, chiese medievali e molti scorci dall’incredibile vista, che in primavera diventano ancora più suggestivi. Il maggiore monumento della cittadina è Palazzo Orsini del XIV secolo.

I 10 borghi da non perdere in primavera: Corinaldo

Con la sua cinta muraria di quasi 1 km, perfettamente conservata dal quattrocento da scoprire con un’incantevole passeggiata, Corinaldo è considerato uno dei borghi meglio conservati del nostro Paese.

Una “città palcoscenico”, meta perfetta durante la stagione primaverile: girando tra i suoi vicoli si scoprono ad ogni angolo piazze, edifici religiosi, torrioni e baluardi, simboli di un fascino senza tempo.

San Gemini, elogio della lentezza

Oltre a essere uno dei borghi più belli d’Italia, San Gemini è anche “città slow”, per un vivere “lento” e di cui godere ogni attimo.

Anche qui il centro storico medievale è un trionfo di scalinate, arcate, vicoli e torrioni. Circondato dal verde paesaggio umbro, è diventato celebre per le fonti di acqua minerale e le sue terme.

Il cuore di San Gemini è rappresentato da piazza San Francesco d'Assisi, dove si affaccia la chiesa sempre dedicata al Santo. Da vedere anche il Palazzo Comunale, con la torre Esperia, e palazzo Canova.

Sperlonga, borgo da visitare nella primavera 2021

Sperlonga è un borgo tra cielo e mare, con case bianche arroccate su uno sperone roccioso affacciate sulla costa della Riviera d’Ulisse.

Il centro storico è un piccolo gioiello di vicoli e piazzette, da visitare percorrendolo in lungo e in largo, per godere dei profumi del mare.

La cittadina è conosciuta anche per la Villa e la Grotta di Tiberio, sito archeologico situato alla fine della spiaggia cittadina, che custodisce testimonianze della dimora dell’imperatore.

I 10 borghi da visitare in primavera: Cisternino

Situato nella Valle d’Itria, il caratteristico borgo di Cisternino offre una visita tra vicoli, archi e viuzze su cui si affacciano case imbiancate a calce, addossate le une alle altre, e balconi fioriti.

Caratterizzato da un’architettura istintiva, quindi non pianificata, conserva un’atmosfera sorniona, che invita al relax e ai piaceri della tavola: caratteristiche le macellerie collegate alle osterie, dove consumare la carne scelta poco prima al banco. Il territorio circostante ospita oliveti, masserie e trulli.

Tropea, il "borgo dei borghi 2021"

Tropea è una famosa località turistica estiva di cui godere anche in primavera, recentemente eletta “Borgo dei borghi 2021”.

Dal centro storico si aprono meravigliosi scorci sul mare: passeggiando tra le sue stradine si possono apprezzare non solo i panorami, ma anche le chiese, i palazzi nobiliari, le terrazze e le botteghe artigiane. Un angolo di storia e bellezze naturali.

Da non perdere il Santuario di Santa Maria dell’Isola e, ovviamente, le sue incantevoli spiagge.

I borghi più belli d’Italia da vedere in primavera: Gangi

Gangi, sorvegliato dall’Etna, è un antico borgo medievale dal profumo di montagna: sorge infatti sulla cima del Monte Barone. Lo scenario della cittadina è fatto di casette dal colore della pietra, chiese e palazzi signorili: un grande patrimonio culturale e artistico che svelano il volto di una Sicilia autentica.

Nominato anche come Borgo Gioiello d’Italia, offre una veduta panoramica a 360° sulle valli e le colline circostanti.