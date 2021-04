Felicissima Sera, ospiti seconda serata: Totti, Malika, Achille Lauro

Pio e Amedeo sono pronti a tornare con la seconda puntata di Felicissima Sera in onda stasera venerdì 23 aprile in prima serata su Canale 5.

Felicissima Sera, gli ospiti della seconda puntata

Chi sono gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera: stasera sul palco di Felicissima Sera Pio e Amedeo accoglieranno tanti personaggi famosi consapevoli di quello che potrebbe succedere loro hanno detto sì: Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Francesco Totti e tanti altri.



Secondo le anticipazioni Mediaset, il programma di Pio e Amedeo “Felicissima Sera” sarà di tre puntata e in ciascuna ci saranno "grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza".

Felicissima Sera streaming e social

Felicissima Sera streaming: su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) è possibile seguire le puntate in diretta streaming in contemporanea con Canale 5, oppure, vederle in un secondo momento.

Felicissima Sera profili social: sugli account ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, vi aspettano tante gif, meme e video esclusivi di backstage. Per commentare l’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.