Champions league 2020/2021 Paris Saint Germain-Manchester City 1-2!

Una sfida dal grande impatto si svolgerà questa sera al Parco dei Principi, tra PSG e Manchester City. Una sorta di finale anticipata, tra due compagini che rappresentano il massimo nei loro campionati nazionali. C’è chi quando ha letto dell’abbinamento tra Psg e Manchester City non ha potuto fare a meno di pensare al “vil denaro”, alla quantità ingente di soldi che i due club, ricchissimi, hanno investito nell’ultimo decennio pur di condurre sull’Olimpo del calcio due squadre che fino a dieci anni fa vivevano ai margini della scena internazionale.

Rispetto alle altre due semifinaliste,Real Madrid e Chelsea, Psg e Manchester City sono indubbiamente le due favorite per la vittoria finale. La quantità di talento sui due lati del campo è infinita. I parigini hanno ormai acquisito una dimensione europea, continuando a sorprendere anche dopo l’avvicendamento in panchina tra Tuchel e Pochettino, avvenuto lo scorso gennaio. (basta vedere dove sono riusciti ad arrivare lo scorso anno). Gli inglesi invece possono vantare di avere il “genio del calcio” in panchina, che punta a scrivere ancora una volta una nuova storia leggendaria nel suo sta vincente palmares.

Nel Psg c'era l'allarme Mbappé: il giovane fenomeno era uscito per infortunio dall’ultima gara di Ligue 1 con il Metz e la sua presenza in coppa era in dubbio. Pochettino in ogni caso ha deciso di farli stringere i denti e partire dal 1′. L’altra grana era il difensore Marquinhos, che è alle prese con un problema all’inguine. Pure lui, pezzo fondamentale della difesa, scenderà in campo con i suoi compagni per trattenere le grandi offensive degli inglesi. Bakker vince il ballottaggio con Diallo per la corsia di destra. A centrocampo regia affidata a Verratti, con Paredes e Gueye ad accompagnarlo nel ruolo di mezzali. Intoccabili, in attacco, Neymar e Di Maria, che in questa stagione sono addirittura riusciti ad alzare il loro livello, giungendo al fantascientifico.

Nessun indisponibile invece per Guardiola: pasta la paura per l’assenza di De Bruyne, in campo regolarmente contro il Tottenham in coppa. Il tecnico ex Barcellona sceglierà il 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, la linea difensiva a quattro composta da Walker, Stones, Dias e Cancelo, poi Rodri e Gundogan (che quindi tonerà nella sua posizione storica davanti alla difesa) a fare da diga a centrocampo e il trio Mahrez-De Bruyne-Foden a supporto di Bernardo Silva, ormai impiegato come punta.

PSG-Manchester city: le formazioni

Psg (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All: Pochettino

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündo?an; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All: Guardiola

Inizia la gara a Parigi, una semifinale che scalda i cuori dei grandi appassionati di calcio. Dopo due minuto, subito lo squillo di Neymar, che entra in area e scarica il mancino. Ederson interviene facilmente sulla conclusione centrale.

Si ripetono due minuti dopo i padroni di casa, con un destro sempre di Neymar, dopo una mischia nel cuore dell’area, che costringe Ederson alla deviazione sopra la traversa. È partita molto bene la gara dei francesi, che alla terza occasione, al 15’, sbloccano la gara. Corner battuto da Di Maria, che spiove in area di rigore, Marquinhos anticipa Dias e batte il portiere con un potente colpo di testa. Meritato vantaggio, gli avversari sembrano ancora fuori partita. Guardiola urla al risveglio e

i suoi iniziano aumentare il ritmo di gioco.

La prima occasione per il Manchester City e per Bernardo Silva, che su invito di Cancelo si inventa una bella acrobazia, che Navas deve respingere. La gara si alza d’intensità, così come le occasioni.

Corner di Neymar su cui va in anticipo Paredes con un colpo di testa del che sfiora la parte destra dello specchio. Primo cartellino giallo della gara è per Cancelo, alla mezz’ora, per un intervento falloso ai danni di Mbappé.

È una fase in cui le squadre si stanno allargando molto, lasciando spazio allo spettacolo.

Mbappé controlla e serve Bakker a rimorchio. Conclusione di prima del terzino su cui si oppone Stones all’ultimo. Problemi al gomito sinistro per Neymar, che prende una botta cadendo, e rimane a terra per un paio di minuti. Gioco fermo al Parco dei Principi.

Prima della fine del primo tempo, vi è un’occasione per il City, questa volta con Foden nei pressi del cuore dell’area. Conclusione del giovane inglese che Navas devia senza troppi problemi. Finisce così la prima frazione, con i parigini avanti nel risultato.

Inizia il secondo tempo al Parco dei principi, primo pallone giocato per gli ospiti. Manovra avvolgente del City, con un possesso veloce che elude la pressione dei padroni di casa: l’azione termina con un rimpallo sfavorevole a De Bruyne, che da buona posizione non ha la forza di impattare la sfera. Gli inglesi tentano di schiacciare il PSG nella loro metà campo, fare una rete cambierebbe totalmente le prospettive, soprattutto in vista del ritorno.

Sugli sviluppi di un calcio da fermo sempre di De Bruyne Cancelo va al cross, ma pallone viene bloccato da Navas, che ha rischiato di farsi ingannare dalla traiettoria. Gira molto il pallone il City alla ricerca dello spunto giusto, ma i parigini si chiudono bene dietro, evitando di farli concludere. Altra occasione City, padrone assoluto del campo: Kimpembe anticipa di testa Foden ma serve involontariamente De Bruyne, che di prima con il destro, in acrobazia, calcia il pallone, che termina di poco sopra la traversa.

Prima sostituzione per Guardiola, che fa entrare Zinchenko al posto di Cancelo. L’ucraino si rivela subito fondamentale, servendo al 65’ l’assist per la rete di De Bruyne. Controlla al limite e scodella a centro area. Il pallone sorvola tutti i giocatori e che si insacca alle spalle di Navas, beffato dalla traiettoria del belga. Goal fortunoso, ma assolutamente meritato, che cambia totalmente le carte in tavola della gara. I padroni di casa si perdono nel buio, iniziando ad andare in confusione.

Giallo per Paredes, sale il livello anche del nervosismo. Gli inglesi alzano l’asticella e si portano addirittura in vantaggio a poco meno di venti minuti dalla fine: Calcio di punizione a giro di Mahrez, la barriera parigina si apre e pallone che si insacca alle spalle di Navas. Poco fortunati i francesi, che però hanno staccato la spina ingiustificatamente. Giallo anche per Neymar, autore di un secondo tempo invisibile. Al 75’ Paredes riceve la prima palla utile della ripresa da parte dei suoi, ma di testa non riesce ad impattare in maniera pericolosa.

Un papabile occasione ghiotta, sprecata malamente dall’argentino. La situazione per i ragazzi di Pochettino continua a peggiorare, e all’80 esimo arriva l’espulsione per Gueye, che lascia i suoi in dieci. Il centrocampista commette un fallo da Killer su Gundogan. Devono per forza di cose cambiare tatticamente gli schemi, nonostante siano sotto nel risultato, l’ex allenatore degli Spurs inserisce Danilo per Di Maria, rinunciando così ad un riferimento offensivo. Dentro anche Herrera per Paredes.

Mahrez tenta la conclusione, dopo essersi liberato benissimo al limite dell'area, sfiorando lo specchio di un soffio. Giallo anche per De Bruyne, che ferma la marcia di Danilo, che lo aveva saltato. Il City continua ad amministrare il gioco, non lasciando spazio ai pericoli avversari. Voglio tentare non solo di chiudere la gara, ma soprattutto di tenere lontano i parigini dalla loro zona diffensiva. Ci prova Foden, che nonostante la grande pressione, riesce a calciare. Palla bloccata da Navas. Durante i quattro minuti di recupero, vi è un possesso veloce, ma sicuro dei ragazzi di Guardiola, che riescono a terminare la sfida da vincenti. Un risultato pesante in vista del ritorno, visto il vantaggio anche per i goal in trasferta. Secondo tempo buio per i parigini, dopo una prima frazione dominata.