Vaccinazioni, oltre 20 milioni di dosi somministrate. L’India fa paura

Non cala il ritmo delle vaccinazioni in Italia e per il secondo giorno consecutivo sono state somministrate oltre 500mila dosi. Ad oggi sono 20 milioni quelle inoculate. Cala ancora il tasso di positività nazionale, al 3,4%, con 226 decessi. Mentre domani cambiano colore alcune Regioni, a preoccupare è il contagio in India.

Tutti i Paesi hanno adottato misure restrittive bloccando arrivi e partenze: l’Australia prevede persino il carcere per chi tentasse di entrare nel proprio territorio, provenendo dal Paese asiatico. Gli Stati Uniti faranno scattare da martedì il divieto di ingresso. In Italia è già in vigore ed è stato esteso anche a Bangladesh e Sri Lanka. Il punto con le ultime novità.

Nuovo record di contagi in India

Sono 401.993 i nuovi contagi in India, con un totale di più di 19,1 milioni e segnando un nuovo record. A fornire i dati è stato il ministero della Salute di New Dehli, che ha prolungato di un'altra settimana il lockdown nella capitale. Ma secondo il virologo americano Anthony Fauci, intervistato dalla tv indiana, l'India dovrebbe imporre un lockdown di “diverse settimane” per frenare la devastante epidemia di Covid-19. Il governo locale, però, teme le conseguenze economiche di un nuovo blocco nazionale, come avvenuto lo scorso anno. Intanto da ieri è iniziata la campagna di vaccinazione su tutta la sua popolazione adulta, nonostante la carenza di dosi. L'obiettivo pare lontano a fronte di una popolazione complessiva di 1,3 miliardi di abitanti, dei quali 600 milioni adulti.

Il Covid nel mondo

Sono 3,18 milioni le vittime del Covid nel mondo su oltre 151 milioni di contagi confermati, secondo un rapporto stabilito da AFP il 1° maggio. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di morti (576.718), davanti a Brasile (406.437) e Messico (216.907). Proprio in Brasile, ancora in emergenza sanitaria, nelle scorse ore c’è stata una manifestazione a sostegno del Presidente, Jair Bolsonaro, senza il rispetto del distanziamento fisico. In Canada, invece, proteste contro le restrizioni.

In America, invece, sono circa 101,4 milioni le persone completamente vaccinate, pari a quasi il 31% della popolazione americana e circa il 40% della popolazione adulta. Più di 43 milioni di persone in più sono parzialmente vaccinate. In tutto, 240 milioni di dosi sono state somministrate negli Stati Uniti, più di un quinto degli 1.134 miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo.

Il nodo varianti in Italia

Nel nostro Paese la “variante inglese” resta quella prevalente con il 91,6% dei casi, mentre quella “brasiliana” riguarda il 4,5% dei casi. L’arrivo di nuove dosi di vaccini (17 milioni a maggio) dovrebbe portare ad una sensibile velocizzazione della campagna vaccinale, che a giugno potrà contare su altri 30 milioni di sieri, distribuiti per fasce d’età.