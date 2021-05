Itabus, la nuova sfida nei trasporti di Luca Montezemolo e soci

Si arricchisce l’offerta di autobus a lunga percorrenza sulla nostra penisola.

A partire dal 27 maggio Itabus, una PMI innovativa tutta italiana, offrirà viaggi da Nord a Sud, puntando su comfort, eleganza, tecnologia e, ovviamente, massima tranquillità durante il viaggio.

Una flotta di 300 autobus nuovi di zecca che servirà varie città e punta a realizzare un sistema di connessione capillare sul territorio, arrivando anche nelle zone non collegate o mal collegate, a prezzi competitivi e con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.

Un’altra peculiarità di questo nuovo operatore sarà garantire l’intermodalità, prevedendo fermate presso stazioni ferroviarie, porti e aeroporti; inoltre i mezzi viaggeranno anche di notte.

Itabus, i servizi offerti

I valori di questa nuova impresa- che ha come azionisti Flavio Cattaneo, Luca di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo- puntano su qualità, sostenibilità, sicurezza e impegno. Ed è in quest'ottica che gli autobus granturismo, oltre a essere tecnologicamente all’avanguardia e controllati 24 ore su 24 da una sala di controllo interna, garantiranno basse emissioni, seguiranno rigidi protocolli di sicurezza e offriranno agli ospiti tutta una serie di comfort, tra cui sedili più larghi e distanziati, porte USB e Wi-Fi a banda ultralarga gratuito (in collaborazione con Tim).

A bordo saranno disponibili la toilette e distributori automatici di snack e bevande. Una nuova opportunità anche per andare alla scoperta delle città località più belle del nostro Paese, in vista dei viaggi dell'estate 2021 e della riapertura delle spiagge.

Come prenotare il viaggio

Sul sito itabus.it e sull’app è già possibile acquistare il proprio biglietto di viaggio.

Tra le destinazioni ci sono varie località in diverse Regioni come Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino alto Adige, Umbria e Veneto.

Non mancano le offerte, ad esempio per un biglietto A/R con lo sconto di oltre il 10%, oppure per gli acquisti in anticipo.

Per ciò che riguarda le tariffe, alcune sono state svelate in occasione della presentazione della compagnia. Ad esempio per la tratta Roma-Napoli si parte da 1,99 euro; Roma-Bologna sarà da 4,90 euro; Napoli-Bari da 1,99 euro; Firenze-Roma da 4,90 euro; Napoli-Rimini da 9,90 euro; Roma- Matera da 4,90 euro e Pescara-Roma da 1,99 euro.