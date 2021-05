Bonus vacanze 2021, proroga fino al 30 giugno 2022. Novità Garavaglia

Con l’arrivo della bella stagione si torna a parlare di bonus vacanze, il contributo nato lo scorso anno durante il governo Conte bis per rilanciare il turismo dopo la prima devastante ondata Covid.

Grazie ad un emendamento al testo del decreto Sostegni del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, la scadenza del voucher è stata prorogata di due anni fino al 30 giugno 2022.

Bonus vacanze, emendamento Garavaglia: proroga fino al 30 giugno 2021

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato il benvenuto ai turisti stranieri in Italia eliminando la quarantena obbligatoria a partire da metà maggio, grazie a un pass verde nazionale in attesa del green pass europeo.

“La pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente, ma il mondo vuole viaggiare in Italia e l’Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo”, ha dichiarato ieri il premier in occasione del G20 sul turismo.

In attesa delle riaperture di montagne, spiagge e città d’arte, “il governo intende offrire un aiuto all’industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata”.

Per le vacanze degli italiani nel Bel Paese si torna a parlare di bonus vacanze 2021 grazie ad un emendamento al decreto Sostegni del ministro del Turismo Garavaglia approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato che ha allungato la validità del voucher da 18 mesi a 24 mesi, fino al 30 giugno 2022.

“Gran parte delle risorse stanziate per finanziarlo sono rimaste inutilizzate, quindi si delinea un tagliando” ha detto il ministro. Sembra che sinora siano stati spesi solo 820 milioni di euro a fronte dei 2,6 miliardi di euro stanziati.

Bonus vacanze 2021, Garavaglia propone riapertura termini domanda

Passa la proroga del bonus vacanze 2021, con la scadenza del contributo che arriva fino al 30 giugno 2022 invece che al 31 dicembre 2021 deciso con il decreto Milleproroghe.

In realtà il ministro Garavaglia sta pensando ad una vera e propria riformulazione del bonus vacanze, pensando anche di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’anno in corso. Al momento il voucher, infatti, può essere utilizzato solo da coloro che avevano presentato istanza entro il 31 dicembre 2020.

Allo studio anche la possibilità di allargare l’utilizzo del bonus vacanze 2021 alle agenzie di viaggio e non solo alle strutture ricettive. Si parla persino di un’estensione del voucher per il pagamento dei pedaggi autostradali e di un possibile utilizzo a rate del contributo.

Resta confermato l’importo del bonus per redditi Isee sotto i 40mila euro:

150 euro per i single;

300 euro per le coppie;

500 euro per le famiglie con figli.

Come funziona? Il bonus vacanze viene utilizzato all’80% come sconto da farsi applicare direttamente dalle strutture ricettive aderenti all’iniziativa e per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.