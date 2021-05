Draghi: “Prenotate le vacanze in Italia.” Da metà maggio il Green Pass

“È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l'ora di riaccogliervi di nuovo”.

Queste le parole il presidente del Consiglio Draghi alle conclusioni del G20 sul turismo. “Se c'è un Paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo vuole venire in Italia, la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente ma siamo di nuovo pronti a ospitare il mondo".

Il Premier è fiducioso: dalla seconda metà di maggio il Green Pass italiano sarà operativo per permettere al turismo di ripartire e diventare “più forte di prima e anche migliore”.

Green Pass, come funziona

"Dobbiamo fornire regole semplici e chiare", sottolinea il Premier. E se il Green pass europeo sarà disponibile da metà giugno, il pass verde nazionale- già inserito nel decreto Riaperture- arriverà invece dal 15 maggio: permetterà ai viaggiatori di venire in Italia per motivi di turismo.



“Il mondo vuole viaggiare in Italia. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi” ha dichiarato il premier.



Ma come funziona esattamente il pass verde nazionale? Il documento dovrà attestare che la persona è completamente vaccinata, oppure guarita dal Covid o ha effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle 48 precedenti allo spostamento, risultato negativo.

A rilasciare il certificato possono essere: la struttura che ha effettuato il vaccino; quella in cui è stato eseguito il test, farmacie comprese; la struttura in cui si è stati ricoverati oppure il medico di base. Tutti devono fare il tampone: l’unica eccezione riguarda i bambini al di sotto dei 2 anni.

Questo strumento è analogo a quello previsto per gli spostamenti tra Regioni arancioni e rosse.

La ripresa del turismo in Italia

"C'è l'intenzione di rivedere le misure sulla base dell'andamento dei contagi e sono ragionevolmente fiducioso che la misura in tempi brevi possa essere rivista favorevolmente” ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in merito al coprifuoco, fissato al momento sempre alle 22, ma che potrebbe avere i giorni contati. Il Governo dovrà affrontare la questione, che continua a scatenare polemiche nella maggioranza, in occasione del “tagliando” di metà maggio. Anche in vista proprio del rilancio del settore turistico.