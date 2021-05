Meghan Markle, a giugno uscirà il suo primo libro “The Bench”

C’è una data precisa per il debutto di Meghan Markle nelle vesti di scrittrice: il suo libro per bambini, intitolato “The Bench”, uscirà l’8 giugno 2021 in contemporanea nel Regno Unito, Irlanda, USA, Australia, Nuova Zelanda, India e Sudafrica.

Il volume, incentrato sullo speciale rapporto padre-figlio secondo il punto di vista privilegiato di una madre, sarà illustrato dall’artista Christian Robinson. “Christian ha dipinto illustrazioni belle ed eteree in acquerello che colgono il calore e la gioia del rapporto tra padri e figli provenienti da ogni sfera sociale” ha sottolineato Meghan.

The Bench, la prima opera letteraria di Meghan ispirata ad Archie e Harry

Il libro per bambini è basato su una poesia scritta da Meghan per Harry in occasione della festa del papà il mese successivo alla nascita del primogenito Archie, come da lei stessa dichiarato. In "The Bench" (ossia “La panchina”) l’autrice “riesce a catturare in modo emozionante il rapporto in evoluzione e in espansione tra padre e figlio e ci ricorda i molti modi in cui l'amore può prendere forma ed essere espresso in una famiglia moderna” si legge sulla scheda del libro pubblicata sul sito della casa editrice, la Penguin Random House.

Ci saranno “momenti di pace e riflessione, fiducia e fede, scoperta e apprendimento e conforto e cura” e Meghan si augira che “questo volume arrivi nel cuore di ogni famiglia”.

L’opera di 40 pagine, che avrà un costo di 18,99 dollari, uscirà anche in versione ebook e audiobook.



Ovviamente non sono mancate le critiche per questa iniziativa dei duchi di Sussex, le cui vicende continuano a essere sotto gli occhi del mondo da quando hanno deciso di fare “un passo indietro” rispetto ai membri “Senior” della Royal Family e hanno rilasciato l’intervista bomba a Oprah Winfrey.

Le critiche a Meghan Markle

I media britannici hanno attaccato la Markle per essersi firmata “Meghan, duchessa di Sussex” sul libro, mantenendo il titolo pur non avendo più alcun ruolo all’interno della famiglia reale.

Inoltre è stata accusata di “ipocrisia” considerando i rapporti inesistenti con il padre Thomas e i problemi attualmente esistenti tra Harry, accolto in maniera gelida dalla famiglia per i funerali del principe Filippo a cui lei non ha partecipato ufficialmente a causa della sua gravidanza, e suo padre Carlo.