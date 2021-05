Che Tempo Che Fa, Sharon Stone da Fabio Fazio. Tutti gli ospiti

Torna stasera domenica 16 maggio su Rai3 Che Tempo che Fa. Dalle ore 20 il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, ospiterà Sharon Stone, che presenterà la sua autobiografia “Il Bello di Vivere due volte”.

Ci sarà inoltre il ritorno del medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Che Tempo Che Fa, Sharon Stone in esclusiva TV

La star hollywoodiana, nonché attivista per i diritti umani, parlerà del suo libro autobiografico, uscito in contemporanea mondiale lo scorso 30 marzo 2021. Ripercorrerà, proprio attraverso le pagine più intime, la sua storia professionale e personale.



Diventata celebre a livello internazionale all'inizio degli anni '90 per il suo ruolo cult nel film "Basic Instinct", Sharon Stone ha recitato in numerose pellicole, tra cui "Casinò" di Martin Scorsese (grazie al quale ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all'Oscar); "Broken Flowers" di Jim Jarmusch; "Gigolò per caso" di John Turturro. L’attrice ha anche vinto un Emmy Award per il suo ruolo nella serie "The Practice" e un Satellite Award per la miniserie "Mosaic".



Di recente la Stone, insieme al Premio Nobel per la Pace 2006 Muhammad Yunus, ha ideato e lanciato la campagna internazionale per il “vaccino bene comune”. Inoltre ha fondato insieme alla sorella Kelly l'associazione Planet Hope, con l’obiettivo di promuovere attività per bambini senza fissa dimora; è sostenitrice del progetto "Città della Pace per i Bambini" in Basilicata, dove ha contribuito a costruire la prima casa per i bambini rifugiati.

Proprio per questo progetto, ideato dal Premio Nobel per la Pace Betty Williams (scomparsa nel marzo 2020) le due donne sono state insignite della Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana. Per il suo grande impegno, nel 2013 ha ricevuto il Nobel Peace Summit Award che le è stato consegnato dal Dalai Lama.



Sharon Stone ha ottenuto anche altri prestigiosi riconoscimenti per le sue attività a sostegno della ricerca sull'AIDS, dei diritti civili LGBT, e della ricerca sul morbo di Parkinson: aspetti privati di cui non tutti sono a conoscenza.

Tutti gli ospiti di Che Tempo Che Fa

Oltre a Sharon Stone, gli altri ospiti del programma saranno il medico e scienziato Anthony S. Fauci, membro della task force anti-Covid della Casa Bianca e inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo. Interverranno inoltre il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli; Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, autore del nuovo romanzo “Il tempo di un lento” e vincitore insieme alla sua band del Premio Amnesty International Italia 2021 per “Dalle mie parti” come miglior brano sui diritti umani; i giornalisti Ferruccio de Bortoli e Gad Lerner; il regista e attore Giuliano Montaldo, nelle librerie dal 20 maggio con l’autobiografia “Un grande amore”.

A chiudere la serata, come sempre, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo. Con loro Katia Follesa; Riccardo Rossi; Francesco Paolantoni; Lello Arena; Orietta Berti e Giuliano Sangiorgi.

Non mancherà lo spazio d’approfondimento sull’attualità di Roberto Saviano.