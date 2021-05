Il giallo della lettera dal Titanic, che tiene banco in Francia

Message in a Bottle, si intitola una famosa canzone dei Police, ma l’idea di una lettera affidata proprio a una bottiglia appartiene all’immaginario collettivo di chiunque fantastichi sulla sorte di un naufrago, magari su un’isola sperduta in mezzo all’Oceano. Ebbene, da qualche tempo la realtà ha superato la fantasia con il caso di un messaggio che sarebbe stato scritto da una passeggera del Titanic, dunque protagonista di uno dei disastri marittimi più famosi e drammatici della storia.

Titanic, la lettera nella bottiglia di Mathilde

Il nome della presunta autrice del testo è Mathilde, una ragazzina di 13 anni che si affacciò dal ponte di 3° classe del Titanic, il giorno prima del naufragio, per lanciare proprio una bottiglia con all’interno un messaggio. Da ben 4 anni ci si interroga sull’autenticità o meno del reperto, da quanto cioè una famiglia canadese - due adulti e due bambini - passeggiando su una spiaggia della baia di Fundy, nel sud-est del Paese, ritrovò la bottiglia. All’interno c’era un foglio ingiallito dal tempo, firmato da Mathilde Lefebvre, che aveva scritto: "Lancio questa bottiglia in mare, dobbiamo arrivare fra qualche giorno a New York. Se qualcuno la trova, avvertite la famiglia Lefebvre a Liévin". A sorprendere e far ricollegare la missiva all’incidente del Titanic, era stata soprattutto la data: è 13 aprile 1912, il giorno prima che la nave si inabissasse dopo lo scontro con un iceberg.

Chi era Mathilde

Secondo quanto ricostruito, il padre della ragazzina, Franck, era minatore a Liéven, nel nord della Francia. Nel 1910 partì per cercare fortuna in America con uno dei figli, Anselme, di 10 anni. Grazie al lavoro nelle miniere di carbone di Mystic, nell'Iowa, due anni dopo riuscì ad acquistare i biglietti per imbarcare la moglie Marie e gli altri 4 figli, che però morirono nel naufragio del Titanic. Ora il mondo degli esperti di grafologia, ricercatori, storici e docenti universitari si arrovellano per capire se Mathilde sia davvero una delle figlie del minatore o se piuttosto si tratti di uno scherzo.

Gli esperti al lavoro

Secondo gli esperti l'Università del Quebec, che hanno analizzato chimicamente, il vetro, la bottiglia sarebbe autentica e risalirebbe ai primi del ’900. Anche l’esame "carbonio 14" su tappo e carta da lettera confermerebbero che non si tratti di un falso, così come il verdetto dello spettroscopio sull'inchiostro. Qualche dubbio, invece, rimane sulla grafia di Mathilde, che appare diversa dal corsivo regolare e dal tratto continuo che si insegnava nelle scuole dell’epoca. “E' una scrittura nervosa, quasi spezzettata, che sembra influenzata dalla tipografia. Ma dice qualche grafologo, Mathilde avrebbe potuto chiedere ad un adulto di scrivere la lettera per lei. O era, forse, una ragazzina molto dotata per la sua età e con capacità di scrivere velocemente e in modo meno accurato” spiega l’Ansa.

Cosa c’entra la Francia?

A occuparsi del caso, ora, è Le Parisien, che in attesa di capire se si tratti davvero di una lettera di Mathilde, ha comunque raccontato il (“tragico”) finale della storia del padre Franck: saputo del naufragio, l’uomo si recò a New York per verificare che tra le vittime non ci fossero i suoi figli ma, essendo entrato in America con un’identità falsa, venne smascherato e rimandato in Francia immediatamente.