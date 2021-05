Feste in discoteca, l’esperimento a Gallipoli e Milano con Green Pass

In Italia si torna a ballare in discoteca, anche se per ora solo per un esperimento, come già avvenuto in altri Paesi europei.

Le discoteche coinvolte in questo test saranno due, il Praja a Gallipoli, all’aperto, e il Fabrique a Milano, invece al chiuso. La prima ha già ricevuto l’ok da parte della Regione Puglia, mentre per la seconda si attende il via libera da parte del comune, che a sua volta ha girato la richiesta al Governo, come spiega il Corriere.

Questo test servirà per verificare le condizioni per la riapertura dei locali, affinché possa avvenire il prima possibile: il settore è infatti uno dei più colpiti dall’emergenza sanitaria.

Feste in discoteca, il protocollo da seguire

L’iniziativa è stata lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento. L'esperimento nel locale all'aperto Praja si svolgerà il 5 giugno, dove 2mila persone entreranno con il Green pass e all'uscita dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone.

Nelle discoteche sarà richiesto di indossare la mascherina, ma non di rispettare il distanziamento. Inoltre sono previsti l'utilizzo di materiali monouso, la sanificazione dei locali e l’acquisto dei biglietti online, in modo da permettere il tracciamento.



Il presidente della Silb-Fipe, Maurizio Pasca, ha spiegato: "Stiamo lavorando ad un protocollo sanitario per la riapertura delle discoteche, in modalità covid-free.” Il documento verrà consegnato al Comitato Tecnico Scientifico affinché venga valutato.

Al Fabrique l’accesso sarà consentito solo a chi è vaccinato o ha un tampone negativo: la capienza consentita sarà di di 2000-2500 persone, e dopo 6 giorni dall’evento ci si dovrà sottoporre a un nuovo tampone molecolare. Anche in questo caso il biglietto per l’ingresso dovrà essere acquistato online. Si punta a organizzare l’evento in un weekend nell’ultima decade di maggio, ma potrebbe slittare anche al primo fine settimana di giugno.

Vaccinazioni anche in discoteca: la proposta

"Al governo e al Commissario Figliuolo offriamo la nostra disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna di vaccini possano essere raggiunti sempre più giovani” ha dichiarato Maurizio Pasca. "Serviranno gazebo e spazi esterni, ma se il governo lo ritenesse opportuno ne potremmo discutere. Noi siamo disponibili: prima si vaccinano tutti, prima si torna alla normalità, ognuno deve dare il suo contributo".