Disneyland Paris, il parco divertimenti riaprirà il 17 giugno

Disneyland Paris riaprirà i battenti il prossimo 17 giugno.

Ad annunciare la novità, dopo lo stop forzato causa pandemia, è stato lo stesso parco di divertimenti sul sito e tramite i canali social: «Siamo lieti di annunciare che Disneyland Paris riaprirà il 17 giugno 2021 con il Parco Disneyland, il Parco Walt Disney Studios, il Disney's Newport Bay Club e il Disney Village.»

Come specificato sul sito, l'atteso “Disney's Hotel New York - The Art of Marvel”, il primo hotel del mondo a tema Marvel, aprirà invece il 21 giugno 2021, con la possibilità di prenotare dal 18 maggio 2021.



Ovviamente ci saranno delle regole da seguire e saranno messi in atto delle specifiche misure di sicurezza “rinforzate”.

Una buona notizia per tutti coloro che non vedono l'ora di programmare i viaggi dell'estate 2021 e che possono ora includere uno dei parchi divertimento più amati d'Europa.

Disneyland Paris, obbligo di mascherina dai 6 anni in su

Gli ingressi quotidiani al parco saranno limitati, per poter permettere il rispetto del distanziamento fisico. Inoltre tutti i visitatori dai 6 anni in su, i cast members e gli appaltatori esterni dovranno indossare la mascherina. L'unica eccezione riguarda i pasti.

In tutta l’area del resort saranno presenti oltre 2.000 punti con gel igienizzante e lavaggio mani.

Come comportarsi all’interno del parco Disney

Per evitare assembramenti, le file di attesa saranno organizzate con apposita segnaletica. Inoltre, in alcuni momenti della giornata, gli ospiti dovranno prenotare un “Standby Pass”- tramite l'app ufficiale di Disneyland Paris- per mettersi in coda alle attrazioni più richieste durante una specifica fascia oraria.

Le aree giochi per bambini e le esperienze legate al trucco saranno temporaneamente non disponibili; altre attrazioni, come gli spettacoli in teatro all’aperto e al chiuso, subiranno invece delle variazioni.

E per quanto riguarda i personaggi Disney, Disney-Pixar, Star Wars o Marvel, così amati dai più piccoli (ma anche dai grandi)? Saranno ancora disponibili per scattare delle foto ricordo, ma gli incontri sono sospesi e sarà vietato abbracciarli.

Parigi, le prossime riaperture di attrazioni turistiche

Altri luoghi iconici di Parigi hanno pianificato la loro riapertura, anche se sarà necessario attendere ancora qualche mese.

Il Moulin Rouge, indubbiamente uno dei cabaret più famosi al mondo chiuso da marzo 2020, riprenderà gli spettacoli il 10 settembre 2021: ad annunciarlo un flash mob delle sue ballerine.

L’auspicio di Jean-Victor Clerico, direttore generale del cabaret, è che per allora non sia più necessario il distanziamento; altrimenti la capienza scenderà del 50% con al massimo 450 posti disponibili.

Oltre al Moulin Rouge, riapriranno anche altri famosi cabaret parigini: il Lido, il Crazy Horse ed il Michou.