Le 5 spiagge più belle della Toscana 2021. La classifica e quali sono

Quali sono le spiagge della Toscana da visitare assolutamente?

Per chi non vede l’ora di concedersi del meritato relax in luoghi suggestivi, ecco la top 5 dei lidi più belli della Regione secondo gli utenti di Tripadvisor.

Dall’isola d'Elba alla Maremma, non resta che prepararsi a vivere finalmente l’estate, scegliendo tra le diverse opzioni che questo meraviglioso territorio può offrire.

Le 5 spiagge più belle della Toscana 2021

Questa la classifica dei 5 lidi imperdibili della Regione, secondo le recensioni degli utenti di Tripadvisor, tutte situate tra l’Isola d'Elba e la provincia di Grosseto:

1) Spiaggia di Sant’Andrea, Marciana Marina (Isola d’Elba);

2) Spiaggia di Sansone, Portoferraio (Isola d’Elba);

3) Cala Violina, Riserva naturale delle Bandite di Scarlino (Grosseto);

4) Cala Mar Morto, Porto Santo Stefano (Grosseto);

5) La Feniglia, Orbetello (Grosseto).

Le migliori spiagge della Toscana: la Spiaggia di Sant’Andrea

Ai primi posti di questa speciale classifica all’insegna dell’estate troviamo due spiagge dell’isola d’Elba.

La spiaggia di Sant’Andrea, a Marciana, è piccola, ma spettacolare: può vantare sabbia bianca granitica, che brilla sotto il sole, e acque turchesi. Luogo ideale per chi vuole dedicarsi allo snorkeling, ha una parte libera e un’altra attrezzata.

Chi l’ha visitata l’ha apprezzata anche all’ora del tramonto. Unico neo? In alta stagione risulta alquanto affollata.

Spiaggia di Sansone, altro gioiello della Toscana

Dopo la spiaggia di Sant’Andrea, ecco un altro lido dell’isola d’Elba, la spiaggia di Sansone a Portoferraio. Piccoli ciottoli di ghiaia bianca e mare ovviamente cristallino. Anche qui i fondali ricchi di pesci e grotte la rendono uno dei posti più indicati per fare snorkeling.

Per raggiungerla è necessario percorrere un sentiero (che richiede scarpe adatte), ma ne vale assolutamente la pena: i viaggiatori l’hanno definita “semplicemente bellissima” e “splendida”.

La top 5 delle spiagge in Toscana 2021: Cala Violina

Sabbia dorata e acque limpide: Cala Violina, situata tra Follonica e Punta Ala, è considerata tra le più belle della Maremma, presente anche nella classifica delle 10 migliori spiagge della Toscana nel 2020.

Questo piccolo paradiso si trova all’interno di una riserva naturale, circondata da natura incontaminata. Proprio per tutelarla, l’amministrazione comunale ha deciso di regolamentarne l’ingresso a partire da giugno 2021. Per visitarla sarà infatti necessario prenotare l'accesso e versare un piccolo contributo di 2 euro.

Cala Mar Morto tra le spiagge più belle della Regione

Cala Mar Morto è una delle calette più selvagge dell’Argentario, con ciottoli e scogli, acqua cristallina e limpida.

Può essere raggiunta con una passeggiata della durata di circa 10 minuti: è così chiamata perché qui il mare è sempre tranquillo, essendo protetta dall’isola Rossa e da una fila di scogli.

La sua conformazione particolare ha dato origine a delle piscine naturali, dove poter fare il bagno tra i pesci.

Le 5 spiagge più suggestive della Toscana: la Feniglia

La spiaggia della Feniglia, lunga circa 7 km, ha sabbia fine e chiara, dove la natura si presenta ancora selvaggia e affascinante.

Particolarmente adatta alle famiglie con bambini, grazie ai sui bassi fondali, ha alle sue spalle la pineta della Riserva naturale Duna Feniglia, dove è anche possibile avvistare i daini che passeggiano indisturbati. Riparata dai venti, è stata definita “meravigliosa” da molti visitatori: una tappa obbligata per chi vuole visitare un luogo fuori dall'ordinario.

Le Bandiere Blu 2021 in Toscana

La Toscana è al terzo posto, a livello nazionale, per il numero di Bandiere Blu conquistate quest’anno, subito dopo Liguria e Campania: sono 17, a pari merito con la Puglia.

Rispetto allo scorso anno la Regione ha però perso tre località. Nell'elenco 2021 del prestigioso riconoscimento si trovano le province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, e in particolare alcune delle spiagge di: Grosseto, Follonica e Castiglione della Pescaia; Piombino, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, Marciana Marina, Bibbona, Cecina, San Vincenzo e Livorno; Camaiore, Viareggio e Forte dei Marmi; Massa, Carrara e Pisa.