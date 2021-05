Smart working in Trentino, il contest da 1000 euro di Airbnb

La scadenza è ormai imminente: per partecipare al concorso lanciato da Airbnb in partnership con Visit Trentino manca solo una settimana, c’è tempo fino alle 23:59 del 31 maggio 2021.

In palio ci sono tre coupon da 1000 euro per trascorrere un’esperienza di smart working in una baita: per lavorare in mezzo alla natura, con a disposizione aria pulita e panorami da sogno.

Non a caso il contest si chiama “La pausa pranzo più bella del mondo”.

Smart working in baita in Trentino: come partecipare

Per provare a vincere uno dei coupon da 1000 euro per un soggiorno in Trentino Alto Adige di 6 notti- in cui verranno aggiunti anche 2 coupon del valore di 50 euro ciascuno, utilizzabili per prenotare un’esperienza- è necessario raccontare sulla piattaforma, tramite la sezione dedicata https://www.airbnb.it/d/intrentino, la propria storia di “resilienza” collegata al lavoro da remoto. Ossia un aneddoto che dimostri, in appena 150 parole, un particolare spirito di adattamento per lo smart working da casa.



I vincitori, oltre ai voucher da utilizzare su Airbnb, potranno anche usufruire di un test di autovalutazione psicologica, da compilare prima e dopo il loro soggiorno, per valutare e massimizzare gli effetti positivi dell’esperienza di lavoro da remoto in montagna grazie al supporto di una psicologa.



Infatti lavorare in un luogo che permette di fare una pausa all’aria aperta, approfittando anche del post-lavoro per godere della natura, ha degli effetti positivi sullo stato emotivo e di conseguenza anche sulla produttività.

La possibilità di poter coniugare lavoro e piacere, che si è diffusa in modo particolare in questo periodo di pandemia, è ormai una realtà che ha portato a diverse iniziative: come Borgo Office, per smart working in uno dei borghi più suggestivi in Italia; o il concorso lanciato dalle Isole Canarie. Senza dimenticare la crociera pensata per remote worker che salperà a giugno.

Concorso smart working Airbnb: i requisiti

Possono partecipare al concorso di Airbnb tutti i maggiorenni residenti in Italia, già registrati sulla piattaforma o che si registreranno appositamente. I vincitori potranno portare con sé anche un accomagnatore, sempre maggiorenne.

Nel premio sono esclusi servizi di trasporto, il vitto e l’assicurazione di viaggio.

Non resta che dare libero sfogo alla creatività e tentare la sorte!