Campus estivi 2021: regole centri, gite bambini, giochi e numeri

Ormai è tempo di chiusura delle scuole e per i bambini inizia la stagione dei campus, che aiutano le famiglie che ancora lavorano, in attesa delle ferie estive. Ma con quali regole anti-Covid? Le linee guida sono state aggiornate il 21 maggio, a firma dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e delle Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti. Vi si devono attendere tutte le strutture che organizzano soggiorni estivi, che siano asili nido, oratori, scout, onlus o cooperative.

Le prime Regioni ad attivare i campus sono Veneto e Liguria, che sono partite il 1° giugno. A seguire ci sono Emilia Romagna (8 giugno), Lazio (15 giugno) e via via le altre.

Ecco tutte le indicazioni pratiche che modificano quanto previsto in precedenza.

Campus estivi 2021, le novità

A cambiare è innanzitutto il fatto che non è più prevista la creazione di un gruppo fisso di bambini/ragazzi per ciascun animatore/tutor, né un rapporto numerico rigido e prestabilito, come avveniva la scorsa estate.

Le conferme: dal “Registro di presenza” alle mascherine

Viene confermato, invece, il cosiddetto “Registro di presenza”, dove annotare il nome e cognome di chi frequenta il campus, per poter consentire il tracciamento in caso di eventuale positività di un bambino/ragazzo. L’elenco va tenuto per 14 giorni, come per i clienti dei ristoranti.

Anche l’obbligo di mascherine è rinnovato per la stagione estiva 2021, anche negli “spazi all’aria aperta”, ossia parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, aree di interesse storico e culturale. Il distanziamento fisico va mantenuto «seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico».

Gli unici esentati dall’obbligo di indossare la mascherina sono i bambini al di sotto dei 6 anni, come già avviene anche per altri spazi aperti e chiusi, oppure per persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza, o ancora per persone con eventuale disabilità che renda impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.

Ricambio dell’aria al chiuso

Come avvenuto durante l’anno scolastico, anche nelle attività estive in locali al chiuso è raccomandato il ricambio frequente dell’aria, con l’indicazione di tenere le finestre aperte ogniqualvolta ciò sia possibile.

Sanificazione dei giochi

La sanificazione e igienizzazione dei locali deve seguire le norme generali adottate finora nelle scuole e, in particolare per i più piccoli (fino a 3 anni), i giocattoli vanno sanificati e poi risciacquati perché potrebbero essere messi in bocca.

Se non è possibile mantenere le distanze di protezione individuale, gli educatori, accompagnatori, tutore devono fare ricorso ad altri dispositivi, come le visiere, a protezione di occhi, naso, bocca.

Per garantire il minor rischio possibile, anche le posate e le stoviglie dovranno preferibilmente essere monouso.

Iscrizione obbligatoria e prenotazioni per le gite

Come accade per altre strutture pubbliche che hanno riaperto, è prevista la prenotazione dell’accesso, che nel caso specifico dei campus deve passare dall’iscrizione dei frequentatori.

In pratica non è possibile ammettere il giorno stesso alcun ospite nella struttura che non abbia provveduto all’iscrizione. Saranno anche previsti percorsi di accesso e uscita separati dalla sede delle attività, così come punti di ritrovo, possibilmente all’esterno, dove gli accompagnatori possano lasciarli, affidandoli agli operatori.

Le gite ed escursioni sono comunque ammesse, purché nel rispetto del distanziamento e delle norme generali, anche nel tragitto per raggiungere la meta.

Il referente Covid

In ogni campus deve essere individuato dal gestore un referente Covid, che vigili sul rispetto delle norme. In caso si riscontri un aumento della temperatura da parte di un frequentatore (febbre sopra i 37,5° C) o che presenti sintomi compatibili con l’infezione da Sars-Cov2, si provvede all’isolamento, sotto sorveglianza di un adulto responsabile (possibilmente già vaccinato) mentre sono avvertiti i genitori del minore.

Se è un operatore ad avvertire sintomi, dovrà lasciare il gruppo per tornare al proprio domicilio e contattare il proprio medico di fiducia o un presidio sanitario.