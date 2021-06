Sanitari No Vax, Cirio: “Difficile proseguire rapporto lavoro”

"I numeri si stanno riducendo, non tutti sono persone che non vogliono vaccinarsi, ci sono anche i vaccinoscettici. Sono numeri destinati a ridursi. Per chi invece resta ostinato, nonostante l'obbligatorietà per i sanitari, rispetteremo le leggi dello Stato.

A dirlo Alberto Cirio, governatore del Piemonte, sull'eventuale sospensione per il personale sanitario che rifiuta il vaccino - I sanitari per mestieri vivono tutti i giorni con persone fragili, quindi devono vaccinarsi, altrimenti applicheremo la legge, evitando contatti con i cittadini. Tutti i mestieri hanno degli obblighi. È necessario individuare un percorso condiviso da entrambe le parti, se no diventa complicato proseguire il rapporto di lavoro".

