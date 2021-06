Sweet Tooth, nuova serie fantasy Netflix: cast, trama, trailer, uscita

Arriva su Netflix il 4 giugno 2021 “Sweet Tooth”, la nuova serie tv fantasy di Netflix tratta dall'omonimo fumetto di Jeff Lemire (pubblicato da DC Comics), che riecheggia per puro caso l’epoca Covid.

Sweet Tooth, trama della nuova serie fantasy Netflix

Sweet Tooth trama: Il mondo devastato da un morbo è in preda al caos dove vivono esseri misteriosi e fantastici per metà bambini e per metà animali chiamati ibridi. Sono loro la causa di questa nuova evoluzione? Nessuno sa davvero se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, ma molti li temono e li cacciano. Protagonista della storia è un ragazzo-cervo di nome Gus (Christian Convery), che cresciuto in isolamento dopo la morte del padre, decide di partire per ritrovare sua madre.

Gus diventa amico di un solitario di nome Jepperd (Nonso Anozie), insieme partono per una straordinaria avventura attraverso quello che resta dell’America.

Il bambino-cervo e l’uomo solitario sono in cerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa. Durante questo viaggio alla ricerca di se stessi, Gus e Jepperd stringono alleanze, ma trovano anche molti nemici: il viaggio è davvero complicato.

Sweet Tooth curiosità

Lo showrunner e produttore esecutivo della serie tv Jim Mickle ha rivelato che la decisione di girare Sweet Tooth in Nuova Zelanda è stata influenzata dal remake di Evil Dead, il film di Fede Alvarez. “Ho sempre amato come appariva la Nuova Zelanda davanti alla telecamera, e sono un grande fan del remake di Evil Dead, così abbiamo ottenuto che il direttore della fotografia, Aaron Morton, girasse in molti di quegli stessi boschi che ricordano le fiabe dei fratelli Grimm”

Sweet Tooth cast

Tra gli interpreti ci sono anche Will Forte, James Brolin, Nonso Anozie e Adeel Akhtar. Beth Schwartz, già nel team di Arrow, è produttrice, sceneggiatrice e co-showrunner in collaborazione con il regista Jim Mickle.

Sweet Tooth trailer ITA Netflix: