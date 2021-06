Giornata Mondiale degli Oceani 2021: significato, tema ed eventi

Gli Oceani ricoprono il 70% della Terra: rappresentano il nostro “polmone blu”, perché rilasciano almeno il 50% dell’ossigeno che respiriamo; ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre e sono la principale fonte di proteine ??per più di un miliardo di persone in tutto il mondo.

Sono fondamentali per la vita del nostro pianeta e vanno salvaguardati: ecco perché è nata la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita l'8 giugno del 1992 a Rio de Janeiro, in occasione del Vertice sull’ambiente, riconosciuta dal 2008 anche dalle Nazioni Unite.

Giornata Mondiale degli Oceani 2021: qual è il tema di quest’anno?

Per il 2021 il tema scelto è “The Ocean: Live and Livelihoods”, ossia “Oceani: vita e sussistenza”. Una scelta rilevante perché dà inizio al Decennio sulla scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile, promosso dalle Nazioni Unite, ma anche una dichiarazione di intenti per raggiungere l’Obiettivo sostenibile 14: "Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine” entro il 2030.

Infatti, con il 50% delle barriere coralline distrutte, i disastri ambientali che continuano a verificarsi (l’ultimo, in ordine di tempo, è quello avvenuto al largo delle coste dello Sri Lanka), i cambiamenti climatici che stanno colpendo anche i mari e l’inquinamento dato dalla plastica, è arrivato il momento di invertire la rotta.

La salute dei nostri mari riguarda tutti noi da molto vicino.

Gli eventi della Giornata Mondiale degli Oceani

Per il secondo anno consecutivo la ricorrenza verrà festeggiata in modo virtuale, a causa dell’emergenza Covid. Sono però molte le iniziative messe in campo, nazionali e internazionali.

Sul sito ufficiale unworldoceansday.org domani si terrà una maratona di diversi interventi online promossi dall’Onu: parteciperanno oltre 40 esperti, imprenditori, volti noti.

Tra questi, il segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l’esploratore Jean-Michel Cousteau, l’attore e co-founder della casa di produzione “La corriente del Golfo” Gael Garcia Bernal. A chiudere l'evento un concerto con vari musicisti provenienti da varie parti del mondo.



In Italia la Onlus Worldrise, ideata da giovani professionisti con l’intento di sviluppare progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino, ha lanciato la campagna “30x30” per istituire aree marine protette di almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030.

L’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, festeggia con lo speciale “E il mare come sta?”, trasmesso su RaiPlay: un colloquio di Piero Angela sulla tutela dell’ecosistema marino insieme al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, l’esploratore del mare Alberto Luca Recchi e la ricercatrice Ispra Cecilia Silvestri.