Alex Meret: età e altezza, biografia, carriera e stipendio, fidanzata

Alex Meret, età 24 anni e 1,9 metri di altezza, è nato ad Udine il 22 marzo 1997 ed è il portiere del Napoli e della Nazionale italiana.

Meret è tra i 26 selezionati da Mancini per Euro2020.

Alex Meret biografia e carriera:

Inizia la sua carriera con la classica gavetta della trafila nelle giovanili del Donatiello Calcio a Udine. Passa poi, nel 2012, nel settore giovanile dell'Udinese.

Nella stagione 2015-2016 viene inserito in prima squadra come vice di Ortesits Karnezis. L'esordio tra i professionisti avviene il 2 dicembre 2015 a soli 18 anni nella partita del quarto turno di Coppa Italia, vinta 3-1 contro l'Atalanta.



Difende i pali della sua squadra anche contro la Lazio in Coppa Italia, dove colleziona solo due presenze.

Nell'estate 2016 viene ceduto alla SPAL, neopromossa in Serie B. Esordisce nella prima giornata del campionato di B, contro il Benevento.



Un'ottima annata che lo vede sempre titolare con 30 presenze nel campionato vinto dalla SPAL, promossa poi in Serie A.

Brusca frenata nel 2017 quando viene operato per un problema all'inguine, risolto brillantemente. Quando torna in campo deve vedersela con Alfred Gomis.



Fa il suo esordio in Serie A nel 2018, a 20 anni, nella partita SPAL-Inter.

Termina la stagione dopo 13 presenze in campionato a causa di uno sfortunato infortunio alla spalla.

Dopo essere tornato all'Udinese viene ceduto a titolo definitivo al Napoli. All'inizio del ritiro svolto a Dimaro un nuovo contrattempo lo ferma: la frattura dell'ulna del braccio sinistro.

Esordisce per la squadra partenopea l'8 dicembre 2018, nel 2019 debutta in Coppa Italia.

Nel 2021 si mette in luce nella gara di campionato contro la Juventus.

Alex Meret e la Nazionale

Dopo aver giocato con le Under 16-17-18, nel 2004 fa il suo esordio con l'Under 19 con cui nel 2016 partecipa da titolare agli Europei, mettendosi in mostra con ottime prestazioni che consentirono agli azzurrini di arrivare fino alla finale, purtroppo persa contro la Francia.



Nel 2016 chiamato nell'Under 21 dal commissario tecnico Luigi Di Biagio per un'amichevole contro l'Albania, senza scendere in campo.

Nel 2017 riceve la prima convocazione ufficiale da parte del CT Gian Piero Ventura per la qualifica al Mondiale 2018 contro l'Albania.



Mancini lo convoca per le partite di qualificazione a Euro 2020. Esordisce in Nazionale nel 2019 subentrando a Sirigu, nel secondo tempo della partita Italia-Armenia disputata a Palermo.

Nel 2021 viene convocato per l'Europeo come terzo portiere, dietro Donnarumma e Sirigu.

Stasera 11 giugno 2021 Alex Meret insieme agli altri 25 giocatori della nazionale italiana, è pronto al debutto all'Europeo 2021 con la partita di esordio Italia-Turchia.

Alex Meret stipendio

Il calciatore ha uno stipendio di 1 milione a stagione.

Alex Meret fidanzata e vita privata

Il calciatore ha al suo fianco da anni Debora Romano, modella ventisettenne molto amata sui social dove condivide scatti insieme al giovane portiere.

Un ragazzo a modo, educato, semplice, con la testa sulle spalle.