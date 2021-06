Gaetano Castrovilli: età e biografia del centrocampista dell’Italia

Gaetano Castrovilli, età 24 anni, è nato il 17 febbraio 1997, a Canosa di Puglia, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale. Ha sostituito il collega Lorenzo Pellegrini, costretto a ritirarsi per un infortunio, unendosi ai 26 selezionati da Mancini per Euro 2020.

Gaetano Castrovilli biografia e carriera

Quando era piccolo voleva diventare un ballerino e si era iscritto a una scuola di danza classica per un anno. Ma presto ha interrotto la carriera da Billy Elliot e dopo la morte dell’amato nonno, grande tifoso del Bari, ha deciso di iscriversi alla scuola calcio di Minervino. Anche se la danza ha continuato ad abitarlo, aiutandolo sul campo nella velocità, coordinazione, nei movimenti e nella visione di gioco. Delle sue doti per primo se ne accorge il Bari, dove sfonda nel settore giovanile e debutta diciottenne in Serie B.

Poi è la volta della Fiorentina che lo acquista nell’estate 2017 per 1,9 milioni di euro. Esaltante in primavera arriva a sfiorare lo scudetto di categoria, purtroppo perso in finale con l’Inter. Dopo essere stato dato in prestito per due anni alla Cremonese, nel 2019 torna alla Fiorentina, ormai pronto per la prima squadra e confermato in rosa sia da Montella, che da Iachini.

Gaetano conquista 72 presenze e cambia la sua maglia: dalla numera “8” passerà a indossare la mitica numero “10” appartenuta a Giancarlo Antognoni.

Gaetano Castrovilli in Nazionale

Tra il settembre 2017 e il marzo 2018 è convocato sei volte nella Under-20 di Federico Guidi, disputando cinque partite da titolare e realizzando due gol e un assist .Convocato anche da Di Biagio per l’Under 21, dovrà rinunciare a causa di un infortunio. L’8 novembre 2019 riceve la sua prima convocazione in Nazionale.

Debutta il 15 novembre, a 22 anni, subentrando a Insigne all’86º minuto di Bosnia Erzegovina-Italia (0-3), gara valida per le qualificazioni all’Europeo. Escluso dalla lista dei convocati, il destino ha deciso invece diversamente e così il 10 giugno, il nostro Billy Elliott pugliese viene richiamato ed inserito nella lista ufficiale dei convocati.

Mercoledì 16 giugno 2021 Castrovilli insieme agli altri 25 giocatori della nazionale italiana, è pronto per la seconda partita dell'Europeo 2021 dopo l'eccezionale esordio della squadra in Italia-Turchia.

Gaetano Castrovilli stipendio

Guadagna 1,4 milioni l’anno.

Gaetano Castrovilli fidanzata e vita privata

Una famiglia dai sani principi e molto unita. Un ragazzo solare, semplice e innamorato. Lady Castrovilli è la bellissima Miss Italia 2016 Rachele Risaliti, il loro amore è stato un inaspettato colpo di fulmine.

Per lui lei ha rinunciato a trasferirsi a Milano a lavorare, restando a Firenze. E ora la miss toscana ha appena lanciato una sua linea di gioielli di lusso, un brand che si chiama Erresse, prezioso e rock, ispirato alle foglie della marijuana.

Al momento dell’inaspettata convocazione, ha raccontato che stavano per partire per le Seychelles in vacanza. Ma hanno rinunciato con grande gioia. Le Seychelles possono aspettare, Mancini no.