Mix vaccini: Speranza rassicura e De Luca blocca. E la variante Delta…

Gli effetti dello stop alle somministrazioni di AstraZeneca agli under 60 si fanno sentire.

Mentre il Commissario all'emergenza sanitaria, il Generale Figliuolo, rassicura che la campagna vaccinale potrà proseguire senza ritardi, grazie alla disponibilità di altri sieri, emergono posizioni contrastanti rispetto alla vaccinazione eterologa, cioè il mix di vaccini.

Dopo i dubbi di alcuni esperti, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che non farà somministrare la seconda dose con un vaccino diverso a chi ha già ricevuto AstraZeneca.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, però rassicura, mentre preoccupa un focolaio di variante Delta, la ex indiana, a Milano tra i frequentatori di una palestra.

Speranza: “Vaccinazione eterologa più efficace”

"La vaccinazione eterologa è già utilizzata da paesi importanti come la Germania da diverse settimane e i risultati sono incoraggianti. Vi sono alcuni studi che testimoniano come la risposta immunitaria sia addirittura migliore di quella con due dosi dello stesso vaccino’’. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha aggiunto:

"Abbiamo un messaggio molto chiaro, evitare l’utilizzo di Astrazeneca sotto i 60 anni sia per la prima sia per la seconda dose’’.

Ipotesi stop totale per AstraZeneca

Su questo punto il Ministro Speranza è stato categorico: "Sto agli atti formali che produce Ema, non possiamo stare ogni giorno alle interviste. Ema è chiara: dà indicazioni dai 18 anni in su.

Le indicazioni dei nostri scienziati vanno nell’utilizzo di AstraZeneca sopra i 60 anni sia per la prima che per la seconda", ha aggiunto commentando le dichiarazioni di Marco Cavaleri, presidente della task force dei vaccini di Ema, in merito alla possibilità di vietare il vaccino anche agli over 60.

La campagna vaccinale non si ferma

"Vorrei riaffermare con forza che la campagna vaccinale è un'arma fondamentale per superare questa fase. Domani è un giorno importante per il nostro paese perché arriveremo a due terzi degli italiani che saranno in zona bianca. È una notizia molto buona che testimonia il positivo andamento della campagna di vaccinazione. Siamo ormai a 42 milioni di dosi somministrate con un italiano su due che ha avuto la prima dose. Dobbiamo insistere su questo terreno e continuare con ogni energia la campagna di vaccinazione, arma vera per provare ad aprire una fase diversa’’ ha aggiunto Speranza.

Variante Delta e vaccini: sono efficaci?

Preoccupa, però, il focolaio di variante Delta, la ex indiana così ribattezzata dall’Oms, che ha portato a ritardare l’apertura totale nel Regno Unito e di cui c’è un focolaio in una palestra a Milano.

Gli studi conditti finora suggeriscono che la mutazione B.1.617.2 (ex «indiana») sarebbe in grado di provocare reinfezioni e indebolire l’efficacia dei vaccini, specie dopo una sola dose. Rimane alta la protezione dopo due dosi da casi gravi e morte, con una letalità identica a quella del virus “base”. Anche tra i contagiati della palestra ci sarebbero persone che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino.