I 5 libri consigliati da Bill Gates per le vacanze estive 2021

Come si scelgono i libri per l’estate? C’è chi si affida alle copertine, più o meno accattivanti; chi punta su autori conosciuti o generi letterari preferiti. Ma c’è anche chi si fa guidare dai consigli degli “esperti”.

Bill Gates, noto per aver fondato Microsoft ed esserne stato CEO, è uno di quei personaggi che ogni anno, puntuale, fornisce la sua “cinquina” preferita.





Lo fa sia a Natale, per chi è in cerca di suggerimenti per un regalo da mettere sotto l’albero, sia in estate per una lettura sotto l’ombrellone o al fresco in montagna.

In questo caso le indizioni di Bill Gates sono state dettate, come spiegato nel suo blog, dal fatto di aver pensato a libri “che parlano del rapporto complicato tra la natura e l'uomo”. Le scelte, quindi, sono connesse alla considerazione che “le vite di tutti noi sono state sconvolte da un virus, o forse perché ho speso così tanto tempo quest'anno a parlare di come evitare un disastro climatico”.

Ecco i suoi consigli.

Lights Out

Il titolo completo è Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric. Gli autori sono Thomas Gryta e Ted Mann. Il libro, come si capisce dal titolo, affronta la storia (di successi e disavventure) del gigante americano General Electric, consigliato dall’ex CEO di Microsoft a chiunque si trovi in una posizione di leadership, perché fornirebbe suggerimenti utili per la gestione del rapporto con dipendenti e collaboratori.

Under a White Sky

Dedicato a un tema più ambientalista, invece, è Under a White Sky: The Nature of the Future di Elizabeth Kolbert, che Gates definisce come “l'esame più diretto di ‘umanità contro natura’ in questo elenco” di libri per l’estate. Si parla di geoingegneria e tematiche legate al rapporto tra l’uomo e la natura.

Una terra promessa di Barack Obama

È senz’altro un best seller quello firmato dall’ex Presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un’autobiografia che racconta degli anni alla Casa Bianca, fin dall’insediamento, per poi arrivare ai “successi” internazionali, come la missione che ha portato alla morte del leader di al-Qaeda, Osama bin Laden, avvenuta nel 2011. Il libro è ritenuto da Gates uno “sguardo affascinante su come si deve guidare un Paese in tempi difficili”.

Il sussurro del mondo

È un romanzo, nonché l’unico della cinquina scelta da Bill Gates, firmato da Richard Powers. L’ex CEO di Microsoft lo ritiene “uno dei libri più strani che abbia mai letto negli ultimi anni”. I protagonisti sono nove persone, ma della loro vita si sottolinea il modo in cui si sono in relazione con la natura e, in particolare, con alberi e foreste, per sottolineare l’importanza della loro protezione e salvaguardia.

La miglior difesa

In questo caso si parla, invece, di salute e nello specifico di un tema che sembra legato alla pandemia Covid. Il titolo completo è La miglior difesa: La nuova scienza del sistema immunitario. In realtà il libro è stato scritto prima della pandemia, ma secondo Bill Gates spiega in maniera valida come funziona il sistema immunitario e illustra i progressi fatti nella sua conoscenza nel corso degli ultimi 10 anni dalla comunità scientifica.