Buon compleanno Bikini: il simbolo di libertà femminile compie 75 anni

Caro bikini, buon compleanno e complimenti: il 5 luglio, avrai 75 anni, e rimani il protagonista di ogni estate, un simbolo di liberazione femminile che ci ha scoperto più pelle e regalato più libertà.

Ma che ci ha fatto anche penare: l’infinita lotta con la bilancia i chili dell’inverno da smaltire, il girovita allargato, mai pronte per il pezzo di sotto troppo sottile.

Ti sei reinventato sempre tankini, pubikini, trikini, bandini, camikini, chainkini. Ecco, adesso che sei maturo potresti essere più tollerante, più inclusivo, in linea con lo spirito di questi anni e assecondare i fianchi, volere bene ai rotolini e ai glutei imperfetti: amarci per come siamo, con i nostri difetti che ci rendono incerte. Un bikini che vada bene per tutte/i, è l’ultima rivoluzione del due pezzi.

C’è già chi ci prova da un po’ ad allargare libertà e misure, come le collezioni “body positive” (XL senza limiti). O come il “brokini” inventato lo scorso anno da due canadesi, il bikini per uomini (e non solo) con una sola spalla, stile “Borat”, «il capo perfetto per deludere i vostri genitori», la presentazione sul profilo Instagram@Brokinis.

La storia del bikini

D’altra parte i costumi da bagno devono essere anche un po’ “scostumati”. Il primo a provarci nel 1932 fu il designer francese Jacques Heim, che creò "l’Atome" il costume da bagno più piccolo del mondo. In pratica l’antenato del bikini che, però, ancora copriva l’ombelico.

Quattordici anni dopo, il 5 luglio del 1946, lo svizzero Loius Réard, mostrò il primo bikini. La Repubblica italiana era nata da un mese, le donne da noi scoprivano il voto e in Francia l’ombelico. Quel costume spezzato l’aveva immaginato “esplosivo”, “una bomba addosso”, l’ingegnere Réard che si occupava di automobili prima di passare alla lingerie (ereditando l’attività della madre) e di regalare alle bagnanti di Saint Tropez, il bikini, la cosa più piccola da indossare in spiaggia.

Troppo provocatorio, nessuna modella voleva indossarlo per prima, e fu costretto a chiedere a una spogliarellista del Casino de Paris, Micheline Bernardini, di presentarlo. Lo scatto che immortalò Micheline con una scatola di cerini in mano per dimostrare che il costume aveva proporzioni così ridotte da poter essere ripiegato al suo interno, fu come l’esplosione di una “bomba”: quello che voleva l’ingegnere, che aveva scelto il nome bikini come l’atollo delle Marshall dove gli Usa conducevano test nucleari.

Da quel momento in poi il bikini accompagna la nostra storia. Nel 1947 viene approvata la Costituzione e Lucia Bosè in due pezzi vince il concorso di Miss Italia, mentre l’attrice Adriana Benetti (protagonista del film "Teresa venerdì", di De Sica) sconvolge il Belpaese posando in bikini per il settimanale "Tempo Illustrato". Nel 1950 le foto di Sofia Loren, in due pezzi, vincitrice del titolo di Miss Eleganza, fanno il giro del mondo, e lo indossano pure Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini e Rossana Podestà. Ma negli anni Cinquanta il bikini viene considerato ancora un oltraggio al pudore.

L’allora ministro degli interni, l’onorevole Mario Scelba Sudati, ordina ai poliziotti - per una questione di pubblico decoro- di andare sulle spiagge a caccia di ragazze in bikini, metro alla mano, per controllare che l’altezza della mutandina fosse quella regolamentare di 40 centimetri (al di sotto lasciava scoperto l’ombelico ed era considerata oltraggiosa).

Intanto in Francia una diciassettenne Brigitte Bardot nel ‘52 sfoggia il bikini in "Manina, ragazza senza veli". E in Inghilterra fa scalpore la foto della principessa Margaret in due pezzi, mentre scende dallo yacht di un magnate in Sardegna.

Nel giro di pochi anni il bikini si trasforma in un simbolo di libertà, esibito anche dalle dive di Hollywood, per Jayne Mansfield diventa uno strumento di ribellione, a una serata un bikini di leopardo. Ma il trionfo del due pezzi arriva negli anni Sessanta, consacrato nella famosa scena di Ursula Andress che emerge dal mare con quel sensuale bikini bianco (venduto all’asta nel 2001 per 45 mila e 200 dollari) nel film di James Bond "Licenza di Uccidere" .

L’economia misurata in centimetri di stoffa

E sembra che il bikini sia anche un indice dell’economia: più c’è ricchezza più il costume si rimpicciolisce lo sostengono a “Wired”: negli anni ‘60 con il Pil in crescita si usavano in media 270 cm quadrati di stoffa, negli anni ‘80 va ancora meglio e i centimetri diventano 200, e nel 2009 (economia in picchiata) i cm quadrati sono 290.

Sarà davvero così? Di sicuro però il costume creato da un ingegnere è stato il nostro specchio, il simbolo della libertà e della ribellione. E ora gli stilisti hanno cominciato a pensare a un bikini fashion e dai tessuti sostenibili per tutte le taglie, l’ultima rivoluzione del due pezzi.

Tanti auguri, caro bikini. E per favore: liberaci ancora, sempre.