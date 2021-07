L’Italia, la Francia e la nuova ‘pace’ che unisce i due Paesi

È la prima visita all’estero del presidente Mattarella dopo la pandemia. L’arrivo in suolo francese del capo dello Stato e l’incontro di oggi con Emmanuel Macron rappresenta soprattutto un ulteriore step del nuovo ‘patto’ tra Roma e Parigi. Poco più di un mese fa a Bruxelles il faccia a faccia tra il capo dell’Eliseo e il premier italiano, Mario Draghi. Oggi, l’ulteriore tappa di una più stringente collaborazione tra i due Paesi per cementare obiettivi e interessi condivisi.

L’annuncio lo fa per primo il padrone di casa: “Abbiamo deciso di procedere con il Trattato bilaterale, il Trattato del Quirinale, che permetterà di consolidare la nostra relazione”. È una nuova convergenza, una “cooperazione rafforzata”, quella che unisce l’Italia alla Francia, che in questo momento hanno preoccupazioni comuni: il virus, la situazione in Nord Africa, con particolare attenzione alla Libia, il dossier migranti.

Temi su cui Roma da mesi tesse una tela di rapporti diplomatici bilaterali per ottenere risposte più efficaci anche in sede europea e una posizione più coraggiosa da parte di Bruxelles. “Sulla Libia abbiamo vedute convergenti e preoccupazioni comuni. Portiamo avanti un lavoro senza tregua con visite congiunte dei nostri ministri nel Paese”, spiega il presidente francese. Ma è anche il tema del fenomeno migratorio a stare molto a cuore a Roma e Parigi. Un fenomeno che, secondo Mattarella, occorre governare. “Il sostegno all'Africa è un’“esigenza” oltre che “un obbligo storico di solidarietà. In Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto d'ingresso” dall'Africa.

Più tardi, nel suo discorso all’Universitè La Sorbonne, aggiunge che “dotarsi di una politica dell'immigrazione e dell’asilo all’altezza dei valori alla base del progetto di integrazione europea costituisce un obiettivo primario per la stabilità e la coesione stessa dell’Ue. Se vogliamo che questa nostra Europa continui ad assicurare prosperità e benessere dobbiamo provvederci di una strategia dell’accoglienza - sostenibile ma concreta - in sintonia con le complesse sfide dell’oggi”.

L’incontro con Macron è estremamente cordiale. Il legame con la Francia per Mattarella è “unico”. E “si basa su valori, storia, visioni comuni, su sistemi economici vicendevolmente fondamentali, su due società che sono fra loro in dialogo costante”. Poi c’è l’altro legame “che si aggiunge ai vincoli politici”.

Entrambi i Paesi sono “fondatori della Ue e della Nato”. Ma se sono così vicini, per il capo dello Stato italiano, lo si deve sopra ogni cosa al “vincolo tra le nostre società, una partnership essenziale a livello bilaterale, europeo e internazionale”. Da qui “l’esigenza naturale di un Trattato di collaborazione rafforzata che esprima e dia forme a questo legame intenso”.

Il Trattato del Quirinale, precisa Macron “permetterà di offrire ai popoli e ai giovani vere prospettive e consentirà che i giovani si impegnino in insieme in un servizio civile franco-italiano”. Il capo dell’Eliseo si è detto particolarmente vicino all’Italia per le vittime del Covid e “impressionato” per il “modo in cui” l’Italia “ha affrontato da sola per prima l’emergenza”.