Temptation Island 2021 puntata 5 luglio: anticipazioni e streaming

Volano sedie a Temptation Island 2021. Il programma cult dell’estate in onda stasera su Canale 5, (e non più di mercoledì) condotto da Filippo Bisciglia è arrivato solo alla seconda puntata ed ha già fatto discutere tantissimo il pubblico a casa e sui social.

Al centro delle polemiche e di commenti negativi è stata sicuramente la coppia composta da Valentina e Tommaso. I due hanno 19 anni di differenza, lei ha 40 anni e lui appena 21, e convivono insieme alla madre del ragazzo. A far parlare non sono certo gli anni che si passano tra i due ma la morbosa gelosia di lui nei confronti della fidanzata.

Ormai alcune frasi dette da Tommaso nel corso della prima puntata di Temptation Island, del calibro di “Il suo corpo è sacro”, “il copricostume devi metterlo sempre” oppure “non può mettersi in bikini davanti ad altri uomini” hanno fatto il giro del web e sobbalzare sul divano sia donne e sia uomini.

Chi sono le 6 coppier concorrenti di Temptation Island

Le coppie concorrenti di Temptation Island 2021 sono:

Manuela e Stefano;

Valentina e Tommaso;

Claudia e Ste;

Jessica e Alessandro;

Natascia e Alessio;

Floriana e Federico.

Chi conduce Temptation Island 2021? Sempre il mitico Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021 seconda puntata 5 luglio: anticipazioni

Dove eravamo rimasti:

La prima puntata di "Temptation Island" andata in onda lo scorso 30 giugno, si è conclusa con due colpi di scena che hanno coinvolto Valentina, fidanzata di Tommaso e Ste fidanzato di Claudia. Entrambi, infatti, sono stati convocati da Filippo Bisciglia.

Intanto, le altre 4 coppie Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico, hanno cominciato a vivere i rispettivi villaggi e single, chi con forti dubbi e chi con maggiore libertà nel viversi il momento.

Temptation Island 2021 seconda puntata 5 luglio, le anticipazioni:

Secondo le varie indiscrezioni che stanno circolando sul web sulla seconda puntata di stasera 5 luglio, l’avventura nel villaggio di Is Morus Relais in Sardegna di Tommaso e Valentina potrebbe finire già stasera con addirittura con una loro eliminazione per violazione del regolamento. Sembrerebbe, infatti, che Tommaso dopo aver trovato conforto tra le braccia di una delle tentatrici abbia poi avuto una forte reazione di gelosia (non si sa ancora bene a cosa) e che siano volati sedie e tavoli. Non contento, pare che abbia poi cercato di raggiungere Valentina nel villaggio delle fidanzate, infrangendo così le regole del programma. Cosa peraltro già successa in una passata edizione.

Temptation Island 2021 come rivedere la puntata in streaming

Come rivedere le puntate in streaming di Temptation Island 2021? La nuova edizione di Temptation Island va in onda su Canale 5 il lunedì sera alle ore 21:20 e finisce verso 00.30. Sono previste in tutto 6 puntate (5+la puntata speciale “Un mese dopo”) la prima il 30 giugno e poi il 5, 12, 19 e 26 luglio, con l'ultima puntata che andrà in onda il 2 agosto.

Stasera lunedì 5 luglio va in onda la seconda puntata.

Per chi lo desidera è possibile vedere le puntate oltre che in tv, anche da pc, tablet o smartphone, infatti, Temptation Island è in streaming, e per guardarlo basta collegarsi a Mediaset Play, e vederlo in diretta streaming online o anche on demand.

Ecco vedere in diretta streaming Temptation Island:

accedere a Mediaset Play;

andare su Dirette,

fare l’accesso, puoi anche non registrarti e fare il login con l’account Facebook o Google.

nella sezione troverete tutte le puntate che possono essere viste e riveste anche dopo la messa in onda live, con l'on demand.

Ricordiamo che Mediaset Play è disponibile anche tramite applicazione iOS e Android e su Smart TV. Se la smart tv non supporta l’app di Mediaset Play, è possibile comunque vedere Temptation Island 2021 in streaming sulla tua smart TV utilizzando un cavo HDMI o con Chromecast.

Oltre a Mediaset Play, è possibile vedere Temptation Island in streaming Witty TV, il portale ufficiale non solo di Tempation ma di tantissimi altri programmi prodotti e/o condotti da Maria De Filippi. Sul Witty Tv si trovano caricate tutte le puntate, ovviamente solo dopo la messa in onda in televisione, on demand, gli approfondimenti, i diari e le anteprime video in esclusiva.

Repliche Temptation Island 2021 in tv o on demand:

Quando va in onda la replica di Temptation Island? Se non siete riusciti a vedere la puntata, hai la possibilità di rivederla in tv in replica su La5 (canale 30 del digitale terrestre) la sera dopo la prima messa in onda.

Altrimenti puoi rivedere la replica di Temptation Island 2020 su Witty TV o Mediaset Play.