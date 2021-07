Sindaci e presidenti di Regione più amati 2021: vincono Zaia e Decaro

Nessuno scossone: a guidare la lista degli amministratori pubblici con il più elevato indice di gradimento nel 2012 ci sono ancora Luca Zaia e Antonio Decaro. Il Presidente della Regione Veneto ha ottenuto, infatti, il 74% dei consensi; poco meno, ma sempre con il “punteggio” maggiore tra i Sindaci, per il primo cittadino di Bari.

La classifica è frutto di un sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore pubblicata sul Sole 24 Ore.

Chi sale e chi scende tra i Governatori

Tra i Governatori che aumentano il proprio consenso c’è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia- Romagna, del PD, che registra una crescita del 6% e raggiunge 60%, piazzandosi al secondo posto, alle spalle proprio di Zaia. Lo scorso anno sul secondo gradino del podio c’era invece Massimiliano Fedriga.





Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, della Lega, nel 2021 si trova al terzo posto, ma a pari merito con il collega campano, Vincenzo De Luca, del PD.

A chiudere la Top 5 c’è poi il ligure Giovanni Toti (centrodestra) al 56%, mentre il laziale Nicola Zingaretti guadagna 10 punti, Nello Musumeci (Sicilia, +9,2%). In risalita è il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che guadagna il 2,7% rispetto all'indagine dello scorso anno e che ora si trova al 10° posto col 48% dei consensi. Fontana "si riavvicina ai livelli che nel 2018 l'avevano portato a succedere a Palazzo Lombardia al suo collega di partito, e concittadino varesino, Roberto Maroni” come si legge sul Sole 24Ore.

I Sindaci in “discesa” e in risalita

Quanto ai Sindaci, se in generale la pandemia sembra aver minato in parte la fiducia negli amministratori cittadini, ci sono anche casi di una crescita di gradimento. E’ quanto accade a Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, molto colpita dai contagi da Covid, che segna + 5,7% e si trova al terzo posto a pari merito con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, centrodestra) entrambi al 61%.

In crescita anche Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra) al 62% e al secondo posto in classifica, dietro a Decaro, dopo aver segnato +7,9%. Al quinto posto, invece, un primo cittadino di un centro relativamente piccolo, La Spezia in Liguria: Pierluigi Peracchini: per lui

In calo, invece, la popolarità del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, che perde -2,7 punti percentuali e scende al 49%, piazzandosi all’89° posto

E le donne?

Le prime cittadine più famose, nonché 5 Stelle, Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) condividono il 94esimo posto con il 43% di gradimento, con la Raggi che cala del 24,2% e l'Appendino dell'11,6%.