Chi è Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d’Italia a Milano

Vittorio Feltri ha rotto gli indugi e ha ufficializzato la propria candidatura a di Milano con Fratelli D’Italia.

L’annuncio è stato dato proprio dalla leader del partito, Giorgia Meloni: "Sono estremamente fiera di annunciare che il direttore Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma che l'abbiamo anche convinto con una certa facilità a candidarsi come capolista di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative a Milano" ha spiegato Meloni, in occasione della presentazione del proprio libro, Io sono Giorgia, nel capoluogo lombardo.

Meloni: “Grazie Direttore”

La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla platea dei sostenitori di Giorgia Meloni, che ha ringraziato Feltri per aver accettato di correre come capolista a Milano: "Grazie direttore, ti voglio bene" ha aggiunto Meloni, dicendosi orgogliosa di aver accolto tra le proprie fila il fondatore di Libero.

"Un motivo d’orgoglio e un segno tangibile della serietà e credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno e coerenza. Avanti così!" ha invece commentato su Twitter il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida.

Feltri, prima “corsa” in politica

Per Vittorio Feltri si tratta della prima esperienza da candidato in politica. La decisione è stata ufficializzata dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, in particolare al sito Affaritaliani, a cui lo stesso giornalista aveva ammesso: "Sì, ho ricevuto qualche segnale in questo senso. Ma siccome non c’è nulla di concreto, mi limito a sorridere...".

Finora, però, si pensava soprattutto a un ticket con l’ex Sindaco di Milano, Gabriele Albertini: "La cosa mi solletica e anche mi lusinga. Però io non saprei amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Mai fatto una campagna elettorale, mai stato nemmeno consigliere comunale. Posso chiedere di fare tutto a lui – diceva Feltri riferendosi ad Albertini - Io esercito il potere di indirizzo".

Ora, invece, la conferma.

Intanto, dal vertice del centrodestra di oggi dovrebbe arrivare la conferma del nome di Luca Bernardo, direttore del Dipartimento di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli, come candidati Sindaco.

Chi è Vittorio Feltri giornalista

Nato a Bergamo il 25 giugno 1943, Vittorio Feltri ha iniziato la carriera con l’edizione locale de L’Eco di Bergamo, occupandosi di cinema. Dopo una breve esperienza presso l’amministrazione provinciale, si trasferisce a Milano e lavora come cronista per il quotidiano La Notte, a cui seguiranno il Corriere della Sera e L’Europeo.

Nel 1992 diventa direttore de L'Indipendente, poi de Il Giornale e Il Borghese, prima di fondare e dirigere Libero, il quotidiano indipendente di orientamento liberale-conservatore. Feltri alterna poi la direzione del quotidiano con quella de Il Giornale.





La vita privata

Dal primo matrimonio con Maria Luisa nascono due figlie gemelle, Saba e Laura, ma la moglie muore per complicanze durante il parto. L’anno dopo il giornalista si sposa con Eone Bonfanti, da cui ha i figli Mattia (anch’egli giornalista) e Fiorenza.