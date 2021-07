Decreto green pass: cos’è e cosa prevede il testo. Ultime ipotesi

I nodi da sciogliere per il Governo sono diversi e delicati, a partire dall’estensione dell’obbligo di Green Pass per accedere ai locali, come ristoranti e bar, ma anche mezzi pubblici e uso per gli spostamenti di lunga percorrenza, come nel caso dei viaggi.

L’ipotesi è di procedere per fasi, iniziando con il prevedere il Green Pass fin dai primi di agosto proprio per partecipare ad eventi e assistere a spettacoli di teatro o cinema. Poi si dovrebbe introdurre l’obbligo di certificazione vaccinale anche per i ristoranti al chiuso e, da settembre, per l’utilizzo di mezzi di trasporto come bus, tram e metro.

Potrebbe slittare, ma non è certo, la discussione che riguarda, invece, l’obbligo di vaccinazione per i docenti a scuola, in vista del nuovo anno scolastico. Dopo le Regioni, anche i Presidi lo invocano, ma potrebbe anche arrivare un’altra soluzione: in caso di focolai, le lezioni in presenza sarebbero destinate solo a chi è immunizzato, per gli altri ci sarebbe la Didattica a distanza.





Ecco il punto con le ipotesi che potrebbero entrare nel decreto, illustrato forse già stasera in conferenza stampa dal premier, Mario Draghi.

Cos'è il Decreto Green Pass

L’idea alla quale si sta lavorando è di estendere l’obbligatorietà, ma con una sola dose, per i ristoranti al chiuso. Sarebbe richiesto, invece, il completamente del ciclo vaccinale (quindi due dosi) per gli spostamenti. Ma sempre due dosi sarebbero previste ovunque non si possa garantire il distanziamento. A discuterne, questa mattina, è la Cabina di regia convocata dal Governo, prima della riunione del consiglio dei Ministri. Dopo ci sarà la conferenza stampa di Draghi per illustrare il provvedimento.

Il decreto che ne uscirà dovrebbe essere subito applicato, da lunedì 26 luglio, e dovrebbe prevedere anche le nuove norme per le fasce di rischio e i colori delle Regioni.

La zona gialla e i nuovi parametri

Dopo la prima conferenza delle Regioni, martedì, con un’ulteriore discussione ieri, i Governatori hanno messo a punto una serie di richieste da discutere col Governo, in merito ai nuovi colori e ai parametri che dovrebbero decidere le zone di rischio. Al momento gli amministratori regionali hanno dato l’assenso all’obbligo della certificazione verde in zona bianca, purché sia consentito il rilascio anche a chi non ha completato il ciclo vaccinale. In pratica, si avrebbe un Green Pass provvisorio, in attesa di richiamo, che però perderebbe di validità se la seconda dose non fosse somministrata.

Le Regioni hanno anche chiesto di ridurre da 4 a 3 le zone, mentre i parametri che farebbero scattare il passaggio da bianca a gialla includerebbero il superamento dell’occupazione del 10% di posti letto occupati in terapia intensiva negli ospedali e del 15% nei reparti ordinari.





In questo caso la Sicilia al momento passerebbe in zona gialla, perché registra una percentuale di ricoveri in rianimazione e nelle aree non critiche sopra la media, oltre a superare i 50 contagi settimanali ogni 100mila abitanti, che è un parametro già previsto.

Botta e risposta Speranza-Salvini

Ma è ancora scontro nella maggioranza a poche ore dalla messa a punto del decreto con il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, che spiega: “Il green pass serve per incentivare le vaccinazioni ed evitare possibili nuove chiusure”.

Ancora critica la posizione del leader della Lega, Matteo Salvini: “Mi auguro non ci siano scelte draconiane, improvvise, imponderate, che escludono la maggioranza degli italiani dal diritto al lavoro, allo spostamento.".

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, invece, il certificato “Serve a mantenere tutta Italia in zona bianca, scongiurando il rischio determinato dall’aumento di contagi che alcune Regioni passino in zona gialla durante l’estate”.