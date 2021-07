Oggi no vax in piazza, ma è boom di prenotazioni per immunizzarsi

È in programma per oggi alle 17.30 la grande manifestazione contro l’obbligo della vaccinazione e l’estensione del Green Pass, organizzata tramite passaparola soprattutto online e su sociale come Facebook. Cortei sono previsti a Roma, Torino, Catania, Bologna, Genova, Pescara, Palermo, Milano, Napoli e molte altre città: in tutto sono una ventina.

Tra le pagine più attive dove in migliaia si sono dati appuntamento per questo pomeriggio c’è "No green pass adesso basta" che sarebbe spinta dal "Movimento nazionale no green pass".

Ma non si tratta dell’unica manifestazione delle prossime ore. Per mercoledì 27 luglio si sono dati appuntamento alle 12.30 davanti alla sede del ministero della Salute a Roma gli aderenti al gruppo Terapia domiciliare C-19, che include "cittadini e medici che si sono mobilitati su Facebook per chiedere la terapia domiciliare tempestiva del covid19 in ogni regione". L’obiettivo è consegnare "le sottoscrizioni della petizione indirizzata a Speranza e chiedere la partecipazione dei medici del consiglio scientifico del comitato nella revisione dei protocolli di cura domiciliare".

Giorgia Meloni: “Mi vaccino, ma…”

“Sì mi vaccino, non sono no vax”: così la leader di Fratelli d’Italia, durante la presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta, ha chiarito la sua posizione.

“Non ho problemi a vaccinarmi, non sono contraria alla vaccinazione” ha aggiunto, specificando però che non farà mai vaccinare la figlia “neanche in catene”. “Mia madre l’ho portata correndo cinque mesi fa perché è obesa e immunodepressa” ha poi aggiunto, chiarendo il motivo della propria contrarietà al Green Pass: “Non ci rendiamo conto di quanto stiamo picconando il nostro stato di diritto”.

Matteo Salvini vaccinato, ma contrario all’obbligo

Si è vaccinato il leader della Lega e ha mostrato sui social il QR come “prova” dell’avvenuta immunizzazione, anche se dissente dalla posizione del premier, Mario Draghi, che a suo dire avrebbe diffuso in conferenza stampa, giovedì, “parole di terrore" sui vaccini. Parole che avrebbero alluso proprio a posizioni no vax o nel dire che “gli appelli a non vaccinarsi sono un appello a morire”.

Pronta la risposta di Salvini, il cui scatto con tanto di codice QR e dicitura della Regione Lombardia, è avvenuto a un tavolino del Vapore 1928, il locale bar annesso alla Fabbrica del Vapore, uno dei principali hub vaccinali del centro di Milano.

Boom di prenotazioni

Intanto ormai si parla di “Effetto Draghi” sulle prenotazioni dei vaccini, che sono raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. "Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%" ha confermato il Commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno.