Emergenza roghi in Sardegna e alluvioni al Nord: colpa del clima?

Incendi che bruciano migliaia di ettari di macchia mediterranea, boschi e ulivi secolari in Sardegna, ma anche violente “bombe d’acqua” al nord, che mandano in tilt la circolazione e costringono all’intervento di mezzi di soccorso per soccorrere gli abitanti alle prese con temporali, grandinate e allagamenti.





Quello che è successo nelle ultime ore, oltre a destare preoccupazione per le conseguenze immediate, fa riflettere sulle cause. Come avvenuto all’indomani delle alluvioni in Germania e Belgio, ci si interroga sul contributo del surriscaldamento globale sui questi fenomeni atmosferici più estremi.

Sardegna, stato di emergenza

Da giorni ormai le fiamme stanno devastando la zona di Oristano.

Il Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, non usa mezzi termini e parla di un disastro senza precedenti. Sono 20mila gli ettari di vegetazione distrutti, senza contare le abitazioni e le aziende agricole bruciate e il bestiame rimasto vittima delle fiamme.





Sono 400, invece, gli evacuati. I vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente per cercare di spegnere il fuoco che ha messo in ginocchio l'area del Montiferru, in provincia di Oristano. Le fiamme divampate nel territorio di Bonarcado, alimentate dal forte vento, si sono propagate sino a Cuglieri e Santu Lussurgiu, per poi spostarsi velocemente spostando anche nel Nuorese.

Secondo l'assessore regionale dell'Ambiente, Gianni Lampis, i danni ambientali, sociali ed economici sono incalcolabili.

Oggi Canadair da Francia e Grecia

Proprio per far fronte alle conseguenze dei roghi, Solinas ha chiesto aiuti economici al Governo, avvalendosi del PNRR. Intanto sull’isola sono in arrivo oggi rinforzi e aiuti dai paesi europei, come canadair ed elicotteri che si affiancheranno a quelli italiani.

Ma se le alte temperature e il vento forte hanno alimentato le fiamme in Sardegna, non è andata meglio nelle Regioni del nord, dal Piemonte al Veneto e in particolare in Lombardia, dove si sono abbattute violente piogge.

Allagamenti al nord

Un violento temporale ha interessato domenica il Biellese in Piemonte allagando strade e sradicando alberi. Coldiretti parla di clima impazzito che ha creato ingenti danni al settore agricolo. Bomba d’acqua anche in Lombardia, allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia.





Oggi l’allerta riguarderà invece il settore centrale della Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Una vasta depressione atlantica continua a infatti a interessare le regioni settentrionali dell'Italia con conseguente persistenza di attività temporalesca a tratti intensa al Nord. Come già accaduto in occasione delle alluvioni in Germania (e poi in Cina) si torna a parlare di clima impazzito.