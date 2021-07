Caso Camici, chiusa l’inchiesta sul governatore Fontana e altri 4

L’avviso di chiusura delle indagini è stato notificato. Per la Procura della Repubblica di Milano quello tra Andrea Dini, titolare della Dama spa e suo cognato, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, fu un “accordo collusivo con il quale si anteponevano all’interesse pubblico l’interesse e la convenienza personali”.

Nella vicenda - passata alle cronache come ‘caso camici’ - il presidente della Regione per i giudici milanesi da “soggetto attuatore per l’emergenza Covid” si “ingeriva nella fase esecutiva del contratto” di fornitura di dispositivi di protezione individuali per oltre mezzo milione di euro “in conflitto di interessi”. Le contestazioni sono state messe ora nero su bianco dai pm titolari dell’inchiesta che coinvolge anche Filippo Bongiovanni, ex direttore di Aria, la centrale unica degli acquisti regionale, e un’altra dirigente. Per tutti l’ipotesi di reato è di frode in pubbliche forniture. Nell’inchiesta figura anche un nuovo indagato: il vicesegretario generale della Regione, Pier Attilio Superti.

La vicenda è ormai nota e riguarda i 75 mila camici che la società Dama avrebbe dovuto consegnare alla Regione, dopo il contratto stipulato il 16 aprile 2020, e di cui almeno un terzo non è mai arrivato a destinazione. In base alla ricostruzione dei magistrati la mancata e piena attuazione dell’accordo negoziale coincide con la trasformazione dello stesso da ‘fornitura onerosa’ in donazione proprio mentre scoppiava lo scandalo. Fontana sarebbe corso ai ripari “una volta emerso il conflitto di interessi derivante dai rapporti di parentela con Andrea Dini, titolare di Dama, società di cui la moglie, Roberta Dini, deteneva una quota del 10%”. Il tutto allo “scopo di tutelare” la sua “immagine politica”.

Nel frattempo, al fine di risarcire il cognato per i mancati introiti, avrebbe convenuto “previo accordo” di “pagare, a titolo personale, in favore di Dama il prezzo” dei camici già “fatturati”. Da qui un bonifico di 250 mila euro partito da un conto svizzero del governatore in favore del cognato e che fu segnalato come operazione sospetta dalla Banca d’Italia. “Il presidente Fontana non si riconosce per come è stata ricostruita la vicenda” fanno sapere i suoi legali. “L’atto notificato oggi è l’avviso di conclusione delle indagini e di messa a disposizione delle parti degli atti processuali". Le difese “avranno così modo di meglio valutare e comprendere l’articolato capo di imputazione” e di “chiedere gli interrogatori o depositare memorie. La Procura poi deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio”.

Intanto sul bonifico segnalato dall’Istituto di via Nazionale è aperto un altro filone di indagine per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella ‘voluntary disclosure’. Soldi che per la difesa provengono da un conto riconducibile alla madre di Fontana, morta nel 2015. Un fondo di circa 2,5 milioni di euro su quale sarebbero state eseguite solo movimentazioni legittime tra conti diversi dell’anziana donna. Versione a cui gli inquirenti non credono e che contestano: quei soldi sarebbero frutto di un’evasione fiscale messa in atto dal presidente della Regione.