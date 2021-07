Serie A, 5 top player alla prova del fuoco, devono sfondare quest’anno

Alcuni giocatori chiave lo scorso anno non hanno reso al meglio, tra le varie big di Serie A: tra infortuni, schemi sbagliati e malumori da spogliatoio, non sono risultati decisivi, nonostante il loro status in rosa sia da nobel. Gli esperimenti di Pirlo falliti su alcuni giocatori, le idee poco chiare di Inzaghi in certe occasioni e la rigidità di Fonseca nel credere nella propria idea di calcio, senza mai voler aprire le porte a qualcuno, hanno creato scompiglio e prestazioni insufficienti. Quest’anno le grandi hanno fatto dei cambiamenti in panchina, e vediamo chi tra i giocatori importanti riuscirà di nuovo ad imporsi.

Dybala, il pupillo di Allegri

Da due anni a questa parte, da quando Max Allegri ha abbandonato la panchina della Juventus, l’attaccante argentino sembra irriconoscibile: un tempo era per distacco uno dei giocatori più talentuosi del continente, pian piano si è fatto però divorare dagli infortuni e i malumori nello spogliatoio, che lo hanno visto allontanarsi spesso dal mondo bianconero.

Adesso però la musica deve cambiare, non è più un ragazzino e la società piemontese deve valutare se è effettivamente un fattore essenziale per il club. Sicuramente lo è per Allegri, tornato quest’estate ad allenare la Juve, puntando da subito sulla Joya, suo pupillo da sempre. Indubbiamente le scelte non sono semplici, poiché si presuppone che sia lui, Morata, Ronaldo e Chiesa devono giocare, mettendo così, in difficolta l’allenatore.

L’idea più concreta e che scendano in campo con un 4-3-1-2 con Dybala da trequartista, dietro a CR7 e lo spagnolo. Tanti meccanismi possibili, tante soluzioni, ma soprattutto talento a dismisura da poter roteare per tornare a vincere. Con quel 10 che scalpita da tanto tempo.

Roma, è l’ora di Zaniolo

Uno dei più grandi crack emersi in Italia negli ultimi anni, dall’arroganza del campione e il talento cristallino: tre anni fa venne inserito in un affare con l’Inter da cui i capitolini uscirono vincitori, trovandosi in rosa un gioiello vero e proprio. Dopo una stagione illuminante, candita da goal in campionato, in Champions League e in Nazionale, entra in un vortice inaspettato che lo tiene fermo quasi due anni. Doppio infortunio, due crociati, che mettono il suo sogno, che stava assaporando in maniera importanti, in salita, contro il peggior nemico di ogni calciatore.

Per un classe 99’ può essere letale cadere in un attimo, ma lui non ha mollato, continuando a mostrarsi sorridente, nonostante la lontananza dal campo. Ora è il suo momento per rimettersi in mostra, riprendere quella carriera ingiustamente messa in “pausa”. E chi meglio di José Mourinho può rialzarlo, dargli quell’importanza di cui necessita per essere l’evento chiave della rosa. Nei primi giorni di ritiro è stato criticato per dei continui comportamenti nervosi in campo e non, ma il tecnico lo ha difeso definendolo essenziale per la causa della squadra. Un talento è pronto a tornare in pista, più forte di prima.

Sarri, il tuo sergente è Savic

Il comandante e il sergente: ecco la formula scelta da Lotito per far volare la sua aquila e ritrovare l’Europa dei grandi. La Lazio è stata una delle migliori tra le italiane nella scorsa Champions, uscendo con l’imbattibile Bayern Monaco. Un peccato non rivederli questa stagione su quei campi, a causa della rosa ristretta e i rapporti freddi tra Inzaghi e la società.

Il nuovo allenatore dell’Inter è stato un simbolo a Roma, il suo cambio d’aria però ha rinforzato la rosa, con un allenatore di caratura internazionale pronto a vincere anche in capitale. Gli schemi saranno da lavorare, considerando le tante richieste del tecnico toscano, ma alcuni giocatori hanno iniziato questo nuovo progetto con la giusta mentalità. Tra questi indubbiamente Milinkovic-Savic è il più carico: tanti alti bassi e pochi goal lo scorso anno, questa stagione Sarri lo vuole valorizzare definitivamente, affidandogli anche la fascia da capitano.

Un giocatore che da mezz’ala può fare la differenza accanto a Luis Alberto. Un centrocampo offensivo e molto forte, capace di mischiare fisicità e tecnica a tutti gli effetti. Il serbo deve fare quel salto di qualità definitivo che lo porterebbe ad essere un top player a tutti gli effetti e condurrebbe la Lazio a trionfi importanti.

Leao, hai ancora un’occasione

Sono tante le offerte per l’attaccante portoghese in questa calda estate: dalla Premier League alla Ligue 1, lo cercano in tanti. Pioli però, nonostante i due anni tra alti e bassi, vuole credere in lui e nella sua giovane età. I colpi ci sono anche, ma per la qualità che ha dovrebbe stare almeno tra le prime scelte dell’allenatore, e invece questo suo essere incostante lo mette con le spalle al muro e tanti panchine da macinare. Rimanere una buona riserva, alla sua età, non è abbastanza e le ambizioni devono aumentare.

Davanti a lui si trova due attaccanti molto esperti, che gli daranno tanti insegnamenti, ma anche del filo da torcere: Giroud e Ibrahimovic vogliono giocare e non lasceranno lo spazio a chi non dimostra di essere da Milan. Tutti credono in Leao, è costato tanto e qualcosa di importante lo ha anche messo in mostra. La musica deve essere un’altra, perché se scoppia è un fenomeno, ma se non salta l’ostacolo rimarrà uno dei tanti.

Osimhen, Spalletti ti farà Re

Colpo della storia per il Napoli: un attaccante da 75 milioni di euro sbarca in terra partenopea, scaldando il cuore degli accesissimi tifosi azzurri. Prime giornate che mostrano come l’arrivo di Osimhen abbia cambiato totalmente il gioco di Gattuso, rendendolo maggiormente offensivo e più pericoloso. Poi la nebbia totale.

Il nigeriano si infortuna, lasciando i suoi senza attaccante per tanto tempo. Quando rientra a febbraio non riesce ad esprimere il suo talento, venendo divorato pian piano dalla critica di tutti. Sul finale di campionato si rialza iniziando a segare con regolarità e dando speranza per la seconda stagione, che inizierà tra un mese.

L’arrivo di Spalletti è essenziale per un goleador (basta vedere Dzeko) poiché il tecnico ha la capacita di mettere la punta al centro del team, come eroe delle partite. Il cartellini elevato dell’attaccante non è una caso e può grazie al suo fiuto del goal, riportare il Napoli in alto, dopo il finale amaro dell’ultimo campionato.