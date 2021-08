No Green Pass in corteo dalla Francia all’Italia. Martedì il decreto

È atteso tra poche ore, probabilmente per martedì il nuovo decreto che deciderà le norme in materia di Green Pass, in particolare per scuola e mezzi pubblici.

Si va verso una decisione che poterà al trasferimento del personale docente e non docente ad altre mansioni, se non immunizzato.

Possibile estensione del Green Pass anche ad aerei, treni e navi, ma proseguono le proteste. Ieri manifestazioni a Parigi in Francia, ma anche in Turchia, mentre in Italia ci sono stati diversi cortei, come a Roma e Milano, alcuni non autorizzati e organizzati da chi protesta contro il certificato verde, parlando di “dittatura sanitaria”.

Intanto aumentano i contagi soprattutto tra gli under 40 e di genere maschile e l'Istituto Superiore di Sanità parla di “effetto Europei”.

Il punto.

Contagi in Italia: boom tra gli under 40 maschi

L’età media dei nuovi contagiati in Italia è di meno di 40 anni, soprattutto di genere maschile, tanto che si attribuiscono i nuovi casi soprattutto ai festeggiamenti per la vittoria a Euro 2020. Il bollettino delle ultime 24 ore indica 6.513 nuovi casi e 16 decessi per Covid. Il tasso di positività è stabile al 2,7%.





Nuove zone gialle in arrivo

Il rialzo dei contagi porta a ipotizzare nuove zone gialle per le Regioni con i numeri maggiori, come Sicilia, Sardegna e Lazio, ma anche Calabria e Campania. La variante Delta è ormai dominante, responsabile di quasi il 95% di casi.

A lanciare l’allarme è Confcommercio, che spiega: "La gente ha paura. C'è un boom di disdette per le vacanze".

Nuovo decreto Green Pass: forse martedì

Quanto all’estensione del Green pass, il nuovo decreto che ne prevede l’estensione anche a scuola e mezzi di trasporti potrebbe arrivare martedì o comunque la prossima settimana.

Per il sottosegretario Costa il "Governo è disponibile ad azioni correttive". Prosegue intanto la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 68.186.823 di dosi e 32.139.726 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 60,2% degli over 12. Gli italiani senza nemmeno una dose sono invece oltre 16 milioni.

Manifestazioni e nuovi provvedimenti nel mondo

Intanto nel mondo sono 196.582.046 i contagi e 4.198.379 decessi. A Tokyo il Governo ha deciso per il prolungamento dello stato di emergenza al 31 agosto, dopo l’aumento di casi di positività alle Olimpiadi. Dagli Usa è arrivato l’allarme: la variante Delta è più pericolosa e soprattutto può trasmettersi anche tramite soggetti vaccinati.

In Francia sono oltre 25mila le nuove infezioni, i ricoveri sono in aumento e ieri si sono registrate nuove manifestazioni, con scontri con la polizia. In Australia il lockdown, già in vigore da cinque settimane a Sydney, è stato esteso anche a Brisbane.

Da oggi in Israele da oggi inizia la somministrazione della terza dose di vaccino agli over 60.