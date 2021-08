Sirigu sceglie il Genoa per restare in nazionale anche per i Mondiali

Il Genoa continua a muoversi su mercato, ed è uno dei club più attivi in questa sessione spenta. Dopo le uscite, arrivano i primi rinforzi per Ballardini, che vuole dare seguito a tutto ciò che di buono è stato fatto la scorsa stagione. È stato ufficializzato l’ingaggio di Salvatore Sirigu, che difenderà i pali rossoblu in questa stagione al posto di Perin, che ha preferito prendere il posto di Buffon nella Juventus come secondo portiere.

Il portiere sardo, fresco di titolo di Campione d’Europa, durante la presentazione ufficiale ha speso subito parole d’affetto per la sua nuova casacca, un club molto antico a cui si è legato per i prossimi tre anni, dove ha raccolto un’eredita comunque importante, da un numero uno di spessore. “Le scelte fanno parte della nostra vita e della nostra carriera, ha dichiarato il neo-rossoblù durante la conferenza stampa di presentazione, e a questo punto della carriera vivo molto di stimoli, emozioni e sensazioni. Qui mi sono sentito voluto, cercato e apprezzato. La mia non è stata in nessun molto una scelta di comodo. Arrivo al Genoa con l’entusiasmo giusto per accettare l’offerta di una squadra che reputo importante, sulla scia di quelle per cui ho già difeso i colori in carriera”. Ha detto Sirigu.

Sirigu ha parlato anche della sua ex squadra, il Torino, alla quale resterà legato e che gli ha regalato molte emozioni: “un giorno finita la mia carriera mi volterò indietro a guardare dove ho giocato e ne resterò fiero e soddisfatto.” La stagione in Liguria sarà anche una rivincita nei confronti degli altri per dimostrare di essere ancora un portiere importante, dopo due stagioni in cui non si è espresso al meglio, soprattutto dentro al campo visto che con la Nazionale è stato un motivatore anche se non ha giocato: “dopo aver vinto l’Europeo il pensiero va a i Mondiali, in mezzo ci sono molte sfide su cui si può sempre migliorare, perché anche a 34 anni, posso rimanere su alti standard con morale e motivazioni”.

Infine, Sirigu racconta la scelta del suo nuovo numero di maglia: "Prenderò il 57. La scelta l'ho fatta come sempre assieme ai miei fratelli e sorelle. Prima di scegliere un numero nuovo ho sempre fatto un meeting con loro che mi hanno sempre consigliato bene. Questa volta abbiamo optato per il numero del civico della casa in cui siamo nati tutti noi. Un numero che in qualche modo ci unisce e coinvolge anche i nostri genitori. In più mia sorella ha aggiunto che 5+7 fa dodici, ossia il giorno del mio compleanno. Alla fine hanno deciso loro per me e a me sta bene così".