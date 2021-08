Vacanze, l’ultima tendenza: in monastero o convento. 5 luoghi “magici”

Anche l’estate 2021 è all’insegna della cautela nella scelta dei luoghi di vacanza, a causa del rischio di contagi Covid. Se i vaccini da un lato aiutano, le varianti restano un’incognita.

Così, mentre si preferiscono ancora una volta, come lo scorso anno, le mete in Italia, ecco che cresce la domanda anche di località e soprattutto modalità nuove per trascorrere qualche giorno di meritano riposo (perché no, anche per la mente), come in convento e monastero.

Ecco dove si può andare.

Vacanze in monastero, convento e abbazia: perché no?

Spesso si tratta di strutture storiche e ristrutturate, ma che mantengono il fascino antico e che sono più “spartane” rispetto ai comfort quotidiani, specie se si è abituati a vivere in un appartamento in città. Sono anche in posizioni “strategiche” con vista mozzafiato o immerse nella natura.

Permettono di godersi qualche giorno di relax e rigenerare corpo e mente.

Per i fedeli le porte sono aperte in molti conventi, monasteri e abbazie, anche – volendo – per pregare.

Ma come trovarli e dove andare? Il primo passo è consultare il sito internet gestito da Ospitalità religiosa (Ospitalitareligiosa.it).

È un’Associazione no-profit, sul cui sito si trovano informazioni preziose su come funzionano i soggiorni, come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e come contattarlo. Eccone alcuni.

Santuario di Nostra Signora di Oropa (Biella)

Vanta una lunghissima storia, perché le origini risalgono all’epoca dei celti, che nella grotta su cui è sorto vi svolgevano riti pagani. Nel 1369 Sant’Eusebio scelse questo luogo per collocare la statua lignea della “Madonna nera”. Il Santuario si trova sul Sacro Monte, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e ha 300 camere, arredate in stile con mobili d’epoca, letti di ferro battuto e quadri antichi, oltre ad essere circondato da un giardino botanico di ventimila metri quadri.

Convento di San Francesco del Deserto (Venezia)

Nel Convento di San Francesco del Deserto, sull’isola nel cuore della laguna veneziana, i frati accolgono i fedeli che possono arrivare su una delle barche gestite dalla confraternita stessa.

Convento Santuario della Verna (Arezzo)

In Toscana, nel cuore del Casentino si trova il convento, chiamato anche il “Calvario Serafico”, dove Francesco di Assisi ricevette l’ultimo sigillo delle stimmate. La località, a 1283 metri di altezza, è considerata la montagna sacra della contemplazione francescana. C’è una foresteria interna al convento per singoli, famiglie o gruppi, con la possibilità di essere ospitati in una delle celle nell’eremo incastonate nella montagna. Si possono condividere i pasti con i frati nel refettorio.

Abbazia di San Pietro di Sorres (Sassari)

Anche sulla grande isola si possono trascorrere vacanze in convento, in particolare presso l’Abbazia di San Pietro di Sorres, costruita nel 1950. Il monastero, elevato ad abbazia nel 1974, è il luogo che ha permesso ai Benedettini di ristabilirsi in Sardegna dopo un’assenza 500 anni. Ha 65 posti letto e vanta anche un laboratorio di restauro del libro.

Convento Santuario di Maria Santissima di Gibilmanna (Cefalù)

Sull’altra grande isola italiana, in Sicilia, c’è invece il Convento-Santuario di Maria Santissima di Gibilmanna, sul pizzo Sant’Angelo (850 m.), immerso in un bosco di querce e castagni. Offre la possibilità di ritiri spirituali e periodi di studio, ma si possono anche ascoltare concerti di musica classica e contemporanea, e si può assistere a convegni e mostre d’arte.

L’Eremito

L’Eremito, infine, è in Centro Italia, esattamente nella verde Umbria, vicino Terni. Originario del ‘300, oggi è un eremo laico unico nel suo genere e uno dei primi hotel “Digital Detox” in Italia.