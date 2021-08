Mattarella “Vaccinarsi è un dovere”. L’Italia tutta in zona bianca

I contagi in Sicilia aumentano, ma la Regione per ora scongiura il passaggio in zona gialla. Tutta l’Italia rimane nella zona di minor rischio, ma il timore è che tra quindici giorni la situazione possa cambiare.

Solo Lazio, Lombardia e Veneto, infatti, al momento hanno numeri rassicuranti sui casi di coronavirus e soprattutto sulle ospedalizzazioni.

E intanto arriva un nuovo monito del Capo dello Stato.

Mattarella: “Vaccinarsi è un dovere”

“La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi - tra i tanti esempi - è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli. Un atto di amore nei loro confronti, come ha detto pochi giorni fa Papa Francesco”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando il Meeting di Cl in corso a Rimini.

Sicilia, rischio zona gialla nei prossimi giorni

"Ritengo che il mese di settembre, e soprattutto la prossima settimana, potrà verificarsi un ulteriore aumento dei contagi, ma sono ragionevolmente convinto che l’adesione alla campagna vaccinale, con alcune delle misure che si stanno adottando, farà registrare dei segnali positivi". Così Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, intervenendo su SkyTg24.

“Noi oggi, con un’ordinanza del presidente Musumeci, stiamo attivando dei centri in ognuno dei comuni della Sicilia che hanno un numero di vaccinati inferiore al 60 per cento del campione. Ed in queste ore si stanno anche valutando delle restrizioni che possano riguardare proprio questi comuni, con l’obiettivo di favorire la vaccinazione" ha aggiunto Razza.

Contagi in aumento tra i giovani

La variante Delta sta aumentando la velocità di contagio, soprattutto tra i più giovani. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.224 i positivi ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute, a fronte dei 7.260 di ieri. Le vittime sono 49, in lieve calo rispetto alle 55 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri. Gli attuali positivi sono 131.462 (ieri 130.502), le persone in isolamento domiciliare 127.315 (ieri 126.415).

Quanto ai ricoveri, oggi si registra un incremento di 65 unità, portando il totale a 3.692. Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, ossia 5 in meno rispetto a ieri. La regione più colpita resta la Sicilia (+1.508), seguita dalla Toscana con 700, Lazio con 661, Emilia Romagna con 637, Campania con 539, Veneto con 505, Lombardia con 504, Calabria 282, Piemonte 250.

Obbligo vaccinale per gli over 50?

“È una decisione che lo Stato deve iniziare a valutare. Personalmente ho detto che in alcune fasce d’età l’introduzione dell’obbligo vaccinale è un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato, e forse renderebbe meglio del green pass perché qualche polemica in più che ha determinato la certificazione verde è stata legata all’aver trasmesso la sensazione che si voleva utilizzare questo strumento al posto dell’obbligo vaccinale" ha commentato Razza all’ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli over 50.