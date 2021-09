Tromba d’aria a Pantelleria, vittime e dispersi. Oggi lutto cittadino

Si è svegliata ancora sotto shock Pantelleria, dopo la violenta tromba d’aria che si è abbattuta sull’isola ieri sera.

Per oggi è stato proclamato il lutto cittadino, per la morte di due persone: un pensionato e un vigile del fuoco, rispettivamente di 86 e 47 anni. Ma sono anche riprese le ricerche dei dispersi.

Ingenti anche i danni materiali.

La violenza del vento

Si è alzato il vento e nel cielo è comparsa una tromba d’aria, giunta dal mare, che ha travolto con furia ciò che ha incontrato sul proprio cammino: case, i cui tetti sono stati scoperchiati, pali della luce abbattuti, auto “spostate” e spinte contro muri e alberi, costringendo gli abitanti dell’isola a cercare riparo nelle abitazioni. Il bilancio è provvisorio e già grave, con due vittime e almeno 10 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni.

Le vittime

A perdere la vita sono stati Giovanni Errera, 47 anni, e Francesco Valenza, 86 anni, le cui salme sono state trasferite presso la camera mortuaria dell'ospedale 'Bernardo Nagar' di Pantelleria. Errera, vigile del fuoco presso il distaccamento dell'isola, al momento della tragedia era fuori servizio e a bordo del proprio fuoristrada. Valenza invece era un pensionato ed entrambi erano sulla strada costiera in contrada Campobello. Secondo la ricostruzione sono state scaraventate fuori dagli abitacoli: una è stata ritrovata riversa su un muretto, l'altra a terra.

I soccorritori: “Scena apocalittica”

"Quella che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica". A raccontarlo è stato un soccorritore del 118. Qualcuno paragona la tromba d’aria a un tornado per la sua forza e violenza, accompagnate dalla pioggia. L’elisoccorso del 118 non è potuto partire da Lampedusa per le pessime condizioni meteo: il maltempo era previsto sulla Sicilia e per oggi il dipartimento della Protezione civile aveva già diffuso un’allerta meteo.

Lutto cittadino e cordoglio di Musumeci

Per oggi il Sindaco di Pantelleria, Vicenzo Campo, ha proclamato il lutto cittadino, mentre dal Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, è giunto il cordoglio tramite un messaggio in cui si dice "vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari".