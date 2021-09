Nubifragi, evacuati in gommone a Malpensa. Ma l’estate non è finita

La perturbazione era prevista ed è arrivata, portando con sé anche molti disagi, specie in Lombardia, Liguria e Piemonte, nelle scorse ore. All’aeroporto di Malpensa ieri si è temuto il peggio quando una decina di persone era rimasta bloccata nelle auto lungo il perimetro esterno dello scalo varesino, a causa degli allagamenti.

Soccorsi in gommone

In 11, infatti, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco. Altre 20 persone, invece, sono state evacuate con gommoni da rafting dalla zona Cargo. L’intero aeroporto è rimasto chiuso per 2 ore, con lo stop dei voli. È stato necessario intervenire per ripulire le piste di atterraggio e decollo perché l’attività potesse tornare alla normalità, intorno alle 21.15.

Allarme maltempo anche oggi

Anche oggi, però, violenti temporali si stanno registrando lungo la costa ligure, così come in alta Toscana, interessate da una perturbazione che ha portato piogge e vento. Se giovedì le scuole erano rimaste chiuse, ad appena un giorno dall’avvio del nuovo anno scolastico, in provincia della Spezia, oggi è toccato a quelle di Carrara e in Lunigiana a causa del maltempo.

In particolare su Nordest, Levante Ligure, gran parte del versante tirrenico, infatti, si sono già verificati i fenomeni più importanti, con alcuni episodi anche nel basso Adriatico.

È migliorata, invece, la situazione in Lombardia e Piemonte, dove oggi si registrano schiarite.

Instabilità al centro e al sud

Ma l’instabilità ha caratterizzato queste ore anche in diverse regioni del centro e del sud, come le Marche, il litorale tirrenico nei pressi di Gaeta, e alcune zone di Campania, Molise e alta Puglia.

Estate finita?

È quello che si chiedono in molti. Secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, l’ultima parte della settimana sarà caratterizzato ancora da passaggio di “fresche e piovose correnti atlantiche sulla metà più settentrionale del Paese, specie domenica, quando un nucleo perturbato più organizzato oltre alle piogge causerà, almeno al Nord un sensibile abbassamento delle temperature. Al Sud invece, per almeno altri 5-6 giorni, resisteranno il bel tempo (fatta eccezione per piogge occasionali e di breve durata) e, soprattutto, un po’ di caldo estivo”.

Se le temperature non raggiungeranno più i livelli delle scorse settimane, fino a fine mese, però, ci sarà tempo ancora per qualche altra giornata di sole.