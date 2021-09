Onu, Biden invoca la pace: “Collaboriamo su clima, pandemia e diritti

Quello auspicato dal Presidente Usa è “un futuro più pacifico”, che gli stessi Stati Uniti si dicono pronti a “guidare”.

Un futuro nel quale – ha detto l’inquilino della Casa Bianca - "useremo l'esercito solo come ultima risorsa".

Le sue parole, pronunciate dal Palazzo di Vetro di una New York blindatissima, tra imponenti misure di sicurezza e anti-Covid, sono indirizzate soprattutto alla Cina di Xi Jinping, a pochi giorni dalla firma dell’accordo (anticinese) siglato dagli stessi Usa con il Regno Unito e l’Australia, che ha portato anche a forti attriti anche in Europa.

In particolare la Francia ha mostrato risentimento per la disdetta nell’acquisto di sottomarini di Parigi da parte del Governo di Camberra.

Biden rilancia lo slogan “America is back”

Lo aveva detto al momento del suo insediamento, lo ha ripetuto, con parole differenti, ma il concetto di fondo è identico: l’America è tornata ed è pronta ad assumersi la guida in un nuovo corso nel quale sono in primo piano la lotta alla pandemia, ai cambiamenti climatici e a un rafforzamento dei diritti umani nel mondo, a partire dall’Afghanistan.

"Siamo a un punto di svolta nella storia e questo decennio sarà decisivo per il mondo" ha detto Biden ai leader riuniti nella sede dell’Onu, di cui ha aperto i lavori della 76esima Assemblea dicendosi “onorato” e annunciando l'intenzione di raddoppiare il contributo per la lotta al cambiamento climatico.

"Questo renderà gli Usa leader nel finanziamento" afferma, assicurando che lavorerà con il Congresso per raggiungere questo obiettivo.

Il ritorno alla diplomazia

A proposito di Afghanistan, Biden ha sottolineato come fosse doveroso andarsene, ma ha aggiunto: "La mia amministrazione" vuole aprire "una nuova era di diplomazia" dopo la fine della missione in Afghanistan e "guiderà il mondo verso un futuro più pacifico". "Dobbiamo aprire una nuova era di diplomazia, di aiuti per sostenere le persone nel mondo e per difendere la democrazia" ha aggiunto, spiegando: "Continueremo a difenderci dal terrorismo e a usare la forza se necessario ma come ultima risorsa, e lo dobbiamo fare con il consenso degli americani e in concertazione con i nostri alleati e i nostri partner".

La risposta della Cina: “Rispetto reciproco”

La risposta di Pechino non si è fatta attendere con il colosso asiatico che ha garantito di essere per il dialogo e il confronto con tutti gli altri Paesi al fine di perseguire la pace e lo sviluppo globale, purché nel rispetto reciproco. Xi Jinping ha chiarito: "Le differenze tra i Paesi si possono affrontare con il reciproco rispetto e nel segno dell'uguaglianza. Il successo di un Paese non deve coincidere col fallimento di un altro Paese".

L’accordo Aukus e l’Indopacifico: “No a una nuova Guerra Fredda”

"L'Ue è un nostro partner fondamentale nelle sfide su clima e sicurezza" ha aggiunto Biden, tentando di chiudere la crisi dei sottomarini seguita all’accordo Aukus. “Gli Usa non cercano una nuova guerra fredda e sono pronti a lavorare con qualsiasi nazione che persegua decisioni pacifiche” ha detto Biden. Il Presidente Usa ha parlato anche di Iran, chiarendo: per Biden gli Stati Uniti sono pronti a tornare all'accordo sul nucleare iraniano se l'Iran farà lo stesso, mentre sulla crisi israelo-palestinese è stata ribadita la necessità di proseguire sulla strada dei due Stati, definita "la via migliore".

Dal clima all’Afghanistan

Ribadendo l’urgenza di intervenire sul fronte delle politiche ambientali, Biden non ha dimenticato neppure la pandemia, mentre resta in primo piano anche la questione afghana, soprattutto dopo che il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, ha presentato una richiesta scritta per poter intervenire all’Assemblea Onu, lunedì prossimo.