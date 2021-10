Trump lancia TRUTH social ed è pronto a presentare anche una tv

La reazione dei mercati è stata più che positiva segnando +356%, quantomeno per la curiosità di conoscere l’ultimo prodotto della “galassia Trump”, ossia il suo social, chiamato TRUTH Social.

È nato dalla volontà di contrastare quella che l’ex Presidente statunitense ha definito la “tirannia di Big Tech” e dopo che lui stesso era stato bannato dalle principali piattaforme, come Facebook e Twitter.

Ecco di cosa si tratta.

Trump lancia il suo social

"Ho creato TRUTH Social e TMTG”. Ad annunciarlo è stato lo stesso Donald Trump, lanciando la sua piattaforma di social network. "Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere. Questo è inaccettabile" ha spiegato poi l’ex inquilino della Casa Bianca.

“Sono emozionato – ha proseguito Trump - all'idea di lanciare la mia prima verità su Truth social molto presto".

L’obiettivo è stato spiegato ufficialmente dallo stesso ex Presidente Usa, che dice di aver "fondato” la piattaforma “con la missione di dare una voce a tutti. Tutti mi chiedono perché qualcuno non si erge contro Big Tech? Noi lo faremo presto", ha concluso.

Quando sarà fruibile

"TRUTH Social" dovrebbe iniziare ad essere operativa per "ospiti invitati" il mese prossimo. È una piattaforma di proprietà della Trump Media & Technology Group (TMTG) e l’obiettivo è fornire un servizio di video on demand in abbonamento, che darà la possibilità di fruire di programmi di intrattenimento, come spiegato in una dichiarazione di un portavoce del gruppo TMTG.

Il ritorno di Trump, anche con una tv

In questi mesi Donald Trump è rimasto “bandito” dai social, in particolare da Twitter e Facebook. Ma proprio l’impossibilità di poter twittare, che invece aveva contribuito ad accrescere la sua popolarità, lo ha spinto ad annunciare la creazione del proprio social, che era atteso già lo scorso giugno.

In realtà si era trattato di un blog, rimasto offline dopo poche ore dall’attivazione.

Ora arriva TRUTH, ma solo per pochi eletti ammessi su invito a partire da novembre, mentre il lancio vero e proprio per il pubblico è atteso nel primo trimestre del prossimo anno.

Insieme alla presentazione del nuovo social, è stato anche annunciata la fusione di Tmtg con la Digital World Acquisition Corp., con l'obiettivo di lanciare un canale televisivo a pagamento per programmi "non woke", cioè a contenuto conservatore e non liberal, sotto la direzione del produttore di reality show, come America's Got Talent, Scott St John.