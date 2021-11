“Vita da Carlo”, la prima serie tv di Carlo Verdone su Prime Video

“Vita da Carlo”, la prima serie Tv di Carlo Verdone arriva su Prime Video dal 5 novembre.

Vita da Carlo trama

Se sei Carlo Verdone non hai privacy: ti chiedono selfie in qualsiasi circostanza, ti propongono di tutto, anche di diventare sindaco di Roma. Il prezzo del successo però può essere molto alto, e la popolarità può scatenare anche delle nevrosi.

Vita da Carlo racconta, in forma romanzata, il quotidiano di Verdone nella sua amata Roma. Dieci puntate di puro divertimento scritte insieme a Daniele Gaglionone, dove Carlo sogna di vincere Cannes, di fare un film drammatico, ma non riesce a convincere i produttori, “perché la gente vuole ridere”. E lui ha la “condanna” (si fa per dire), di essere Verdone, e di dovere fare ridere. "Il 35,40 per cento di quello che si vede nella serie fa parte della mia vita – ha detto Carlo Verdone - racconta me stesso, le mie fragilità, i miei tormenti".

Nei primi episodi di Vita da Carlo, a Verdone viene proposto da un certo presidente della Regione Lazio (tale Signoretti) di candidarsi a sindaco di Roma "Mi è accaduto davvero qualche anno fa – ha spiegato - sono venuti con sondaggi mostruosi, il 70 per cento degli intervistati mi avrebbe votato. In 30 minuti ho detto no, il cinema, è la mia esistenza dal lontano 1971, quando ho cominciato in un teatrino universitario, non penso di fare altro, per amministrare la città ci vuole preparazione. La cosa è caduta, ringraziando Dio”. C’è anche l’amore, quello per una farmacista, nato, guarda caso, in una farmacia.

Il cast

Nella fiction compaiano le figure di riferimento della sua vita vera: l’ex moglie Gianna, la governante Anna Maria, i figli Paolo e Giulia, interpretati rispettivamente da Monica Guerritore, Maria Paiato, Filippo Contri e Caterina De Angelis, e uno strepitoso miglior amico Max Tortora, nel ruolo di se stesso.

Vita da Carlo è prodotta da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentis per Amazon Original.