Cop26, Draghi: “Serve cooperazione”. Johnson: “Un passo dal baratro“

A Glasgow risuonano le parole del premier britannico, Boris Johnson, che incalza spiegando che non c’è più tempo: “Siamo a un minuto dall’apocalisse. Dobbiamo salvare la Terra”. All’esterno del palazzo dove sono riuniti i 120 leader di altrettanti Paesi del mondo per discutere di clima, ci sono gli attivisti, guidati ancora una volta da Greta Thumberg, che scandisce: "Siamo noi il cambiamento, non loro alla Cop26. Non faranno nulla, continueranno con il loro bla bla bla".





Intanto, mentre il premier, Mario Draghi, esorta a tracciare “un percorso che dovremo intraprendere tutti insieme per dare risposta al problema che non possiamo risolvere da soli”, la Cina decide per l’aumento di consumo di carbone giornaliero.

Il punto.

Draghi: “Occorre un’iniziativa collettiva”

“Un singolo Paese non può rispondere a questi problemi e questa forse è la più importante iniziativa collettiva diretta a questo fine” ha spiegato il presidente del Consiglio, intervenendo a Glasgow in occasione della Cop26. "Prima si ignorava completamente il problema, ora c'è crescente consapevolezza" sul clima, ha aggiunto Draghi.

"Quello che rende molto complicato il negoziato è che i Paesi hanno condizioni di partenza diverse tra loro. Ci sono Paesi ricchi che hanno molte emissioni inquinanti, non hanno avviato percorsi di riduzione. Altri Paesi sono in fasi diverse di sviluppo, hanno iniziato a crescere di recente e il loro punto di vista è che finora loro non hanno inquinato. Altri ancora, i più colpiti, come le piccole isole, mancano delle risorse per investimenti strutturali che li proteggano dagli eventi catastrofici del cambiamento climatico”.

Johnson cita James Bond

In apertura dei lavori il premier britannico ha citato quello che ha definito "il figlio più famoso di Glasgow", James Bond, come se fosse impegnato nell’operazione più delicata della sua carriera di 007, ossia salvare il Pianeta: "Questo non è un film" ha però esortato, spiegando che la minaccia è "reale" e che "l'orologio corre in modo furioso"; le emissioni di carbonio continuano ad aumentare: di qui l'appello ad agire ora, “prima che sia troppo tardi". D’accordo anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, secondo cui “siamo sull’orlo del baratro”: “Il messaggio è chiaro: o ci fermiamo noi, o ci ferma la natura”.

Uno dei nodi, però, riguarda le risorse finanziarie, insieme al coinvolgimento dei Paesi indietro nella riduzione delle emissioni, come India e Cina. Un tema citato anche da Draghi: “Ci sono comportamenti poco coerenti e questo indebolisce la posizione dei Paesi molto virtuosi. Non credo si ottenga molto sul clima indicando i Paesi colpevoli e i Paesi innocenti, perché i colpevoli sono moltissimi e gli innocenti sono pochissimi".

La Cina aumenta il ricorso al carbone

Ma proprio nelle scorse ore e dopo l’apertura della conferenza sul clima, è arrivata la notizia che la Cina ha deciso un aumento della produzione di carbone. Si tratta, secondo le indiscrezioni, di 1 milione di tonnellate al giorno. Quanto all’India, il governo di Nuova Dehli si è impegnato a raggiungere “l'obiettivo delle emissioni zero nel 2070": lo ha detto il premier indiano, Modi, nel suo intervento al Cop26 di Glasgow.

Usa, Biden fa dietrofront e si “scusa” per Trump

“Nella lotta ai cambiamenti climatici nessuno può farcela da solo, agire è nell'interesse di tutti". Lo ha detto Joe Biden, nel ribadire che occorre “investire nell'energia pulita ed è quello che faremo negli Usa, ridurremo le emissioni entro il 2030". Poi l’inquilino della Casa Bianca ha chiesto scusa per quanto fatto dal suo predecessore, riferendosi al “ritiro di Trump dagli accordi di Parigi. Faremo la nostra parte per ridurre le emissioni".

L’appello del principe Carlo

Mentre la Regina Elisabetta II non è presente a Glasgow, su consiglio dei medici, e ha inviato un messaggio, a parlare alla Cop26 è stato il figlio Carlo: "Il mondo deve mettersi in una disposizione di spirito bellica, da ultima spiaggia, di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici che incombono sul pianeta". Il principe, considerato un ambientalista storico e già intervenuto domenica al G20 di Roma, ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di una campagna in stile militare per dispiegare la forza delle migliaia di miliardi" necessarie alla transizione verso un'economia più sostenibile anche nei Paesi poveri, a iniziare dagli investimenti "messi a disposizione dal settore privato globale".

Il principe del Galles e reggente di fatto ha anche incontrato il magnate americano Jeff Bezos, per discutere di un possibile contributo della fondazione del patron di Amazon.

Von der Leyen, l'Europa c'è

Infine un messaggio chiaro è giunto anche dalla presidente della Commissione UE, Ursula Von del Leyen, che in un tweet ha scritto: "La Cop26 è un momento della verità per i nostri piani per fermare i cambiamenti climatici. L'Europa si impegna a essere il primo continente con neutralità climatica al mondo e a unire le forze con i suoi partner per un'azione per il clima più ambiziosa. La corsa globale per il 'net-zero' entro la metà del secolo è iniziata".