Covid, terza dose: attesa per la decisione Aifa sugli under 60

Come sempre accade nei giorni festivi, i dati nelle ultime ore sui contagi Covid sono stati inferiori rispetto ai giorni precedenti, ma cresce il tasso di positività, arrivato all’1,9%.

I contagi sono stati 2.818, i decessi 20, con un aumento anche delle ospedalizzazioni nelle terapie intensive (+22) e nei reparti di medicina generale (+109).

Da qui l’urgenza di estendere il richiamo con una terza dose anche alla popolazione under 60. Si attende, infatti, l’indicazione dell’Agenzia del farmaco (Aifa) per le prossime ore.

Intanto a Trieste si è registrato un cluster di contagi che ha riguardato 93 persone e che ha spinto le autorità a vietare manifestazioni in piazza Unità fino al 31 dicembre.

Trieste, piazza “off limits”

"Dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto ora rischiamo di tornare in zona gialla. Non si possono più tollerare le cose che abbiamo visto in questi giorni e non le tollererò" ha spiegato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in conferenza stampa. Il prefetto, Valerio Valenti, ha invece chiarito: "Firmerò un provvedimento in cui aggiungeremo piazza Unità d'Italia ai luoghi interdetti alle manifestazioni, almeno fino al 31 dicembre. E lancio un appello: siete liberi di non vaccinarvi, di fare tamponi ogni 48 ore, ma lasciate vivere gli altri". Piazza Unità, dunque, sarà chiusa alle manifestazioni in cui non si rispettano distanziamento e obbligo di mascherina.

Secondo Valenti non ci sono dubbi che i casi di contagio siano legati alle manifestazioni No Green Pass delle scorse settimane: "È evidente che l'aumento dei contagi sia strettamente legato ai cortei che si sono svolti in città. Dobbiamo pensare a interventi da mettere in campo proprio alla luce di quello che abbiamo visto. L'attesa di questi giorni era per tradurre questi dati in azioni. Ci riuniremo come comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e cercheremo il massimo coordinamento".

Il focolaio

Tra i nuovi contagiati nell'ultima settimana a Trieste è stato infatti trovato un focolaio di 93 casi tra partecipanti a manifestazioni No Green pass. Nessuno di loro è vaccinato e in molti casi non sono state usate le mascherine né è stato rispettato il distanziamento. Come sottolineato anche dal Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimo Fedriga, i numeri dei contagi ora sono paragonabili, a quelli dell’autunno 2020. Si rischia, dunque, la zona gialla.

I numeri aggiornati in Italia

Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 132.120, con 4.774.783 i casi totali di Covid in Italia. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (445), poi l'Emilia Romagna (407), il Veneto (362) la Campania (354).