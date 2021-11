“Cuori”, Rai 1: due episodi speciali stasera: cast, trama e curiosità

Questa sera, martedì 16 novembre, su Rai 1 andranno in onda due episodi speciali di Cuori, la serie sui primi autori di trapianti Cambio, seguita da oltre 3 milioni di telespettatori.

"Cuori" serie tv su Rai 1, la trama

Ambientata a Torino negli anni Sessanta, Cuori è dedicata al gruppo di pionieri della cardiochirurgia che, affrontarono le sfide rivoluzionarie dei trapianti e dei cuori artificiali: ma in ospedale le sfide sono anche sentimentali.

Cesare Corvara (Daniele Pecci) è il primario delle Molinette, il professore è il fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, ed è un pioniere dei trapianti. Il suo assistente e pupillo è Alberto Ferraris (Matteo Martari), poi c’è l’ambizioso capo-chirurgo dell’equipe, Enrico Mosca (Andrea Libero Gherpelli), che sogna di scalzare il primario. Alle Molinette arriva Delia Brunello (Pilar Fogliati), bellissima cardiologa di grande professionalità, che ha lavorato in America, ma fatica ad affermarsi in un mondo così maschilista. Delia è anche la moglie del primario, per questo i pregiudizi su di lei sono ancora più forti. E poi, c’è un segreto che lega la bella cardiologa al chirurgo Ferraris.

Curiosità

Prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv Banijay, con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Piemonte,la serie diretta da Riccardo Donna si ispira alle figure di Achille Maria Dogliotti e Angelo Actis Dato: all’epoca, nella corsa al primo trapianto il loro reparto era in competizione con quello del chirurgo sudafricano Christian Barnard.

Il regista

“Da torinese è stato molto interessante e emozionante girare questa serie – ha detto Donna durante la presentazione della fiction- ci siamo avvicinati a un mondo sconosciuto, a una medicina pionieristica. Abbiamo avuto il professor Actis Dato che ci ha spiegato come si facevano le operazioni. Cuori, racconta anche l’amore, in questa serie ci occupiamo del cuore in tutte le sue forme”.